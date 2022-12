Con 13 carreras en el hipódromo de La Plata, en donde se destaca en el quinto turno el Clásico Precoces y en el séptimo turno el Clásico Agua Máxima, en un programa que arrancará a las 12.30 para que comience el fin de semana burrero.

El Clásico Precoces es para potrillos de 2 años y hay 6 anotados en las gateras. Se destaca Arellano, un hijo de Angiolo que será corrido por el jinete Francisco Arreguy (h).

Arellano hizo su presentación el pasado 8 de noviembre sobre 800 metros en el hipódromo de La Plata y venció por 9 cuerpos a El Clavelito en un registro de 46s 69/100.

Los demás anotados son Príncipe Yon, Alrededor del Sol, Juan Oberón y Veteranos de Guerra. La carrera tiene un premio de 1.200.000 pesos.

A las 15.15 se largará el Clásico Agua Máxima sobre 2.000 metros de arena con un premio de 1.093.000 pesos.

El Poker de Ases, un hijo de Il Campione, tiene 3 años y llevará en su silla al jockey cordobés Juan Cruz Villagra. Su entrenador es Miguel Cafere y tiene una foja de 3 victorias oficiales sobre 6 salidas. Los otros potrillos anotados son Don Fidel Letal, Forticity, Stuven, Archimboldo, Code Breaker y Quincy King.

El sábado, el hipódromo de Palermo abrirá sus puertas bajo el atractivo lema "Un Día en las Carreras", con un programa de 16 competencias en donde -en el décimo turno- se correrá el Clásico República Oriental del Uruguay, sobre 1.400 metros de césped para yeguas de 3 años.

La favorita es Violeta M, que será conducida por el jockey William Pereyra y está en manos del entrenador Carlos Daniel Etchechoury. Su récord es de 3 victorias sobre 4 salidas.

La carrera se completará con Reina Casada, Whisky Chaser, Lovely Face, Saragossa City y Cool Berry. A las 18 se largará esta prueba y hay que recordar que están los pozos acumulados e incrementos por un valor de 32.000.000 pesos para suerte de los apostadores.

El domingo 11 de diciembre el turf se mudará al hipódromo de San Isidro. Habrá otras 16 carreras y el programa comenzará a las 13.30.

En el undécimo turno, a las 18, se correrá el Clásico Latency sobre 1.200 metros de arena, con 6 caballos en los partidores.

The Best Hit, un hijo de Hit It A Bomb, asoma como candidato con la monta del joven jockey Martín Valle. Su entrenador es Carlos Daniel Etchechoury y cuenta con una campaña de 2 triunfos oficiales sobre 5 salidas. Sus rivales son Booby Hatch, Agnolo, Vetrato, Si Querido y Tex For Sale. (Télam)