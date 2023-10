Fiji jugó un mal primer tiempo, y luego de ir nueve puntos abajo en el tanteador se recuperó en el complemento para derrotar a Georgia por 17-12 en el Mundial de Rugby Francia 2023, y se mantiene como el escolta de Gales en el Grupo C

Los Flying Fijians arrancaron dormidos el partido y eso fue aprovechado por Georgia, que jugó corto con los forwards y generó varios penales que fueron aprovechados por sus pateadores, Luka Matkava y Davit Niniashvili, que mediante sus patadas establecieron el 9-0 parcial a favor para el conjunto europeo en el entretiempo

En el complemento Fiji cambió su estilo de juego caótico y algo desordenado, situación que le permitió armar buenas jugadas colectivas que empezaron a lastimar a su rival georgiano. Así llegó el primer try del partido, que fue anotado por el capitán fijiano Waisea Nayacalevu mostrando una gran destreza técnica y física

Con esa conquista, que luego fue convertida por el ingresado Frank Lomani, Fiji quedó apenas dos puntos por debajo en el tanteador y luego llegó un penal del propio Lomani con el que pasó adelante por primera vez en el partido a los 24 minutos del segundo tiempo

Lo mejor estaba por venir, debido a que unos minutos más tarde los fijianos armaron una gran jugada colectiva que definió Vinaya Habosi al anotar un muy buen try de varias fases. Parecía que los oceánicos iban a terminar ganando el partido sin sobresaltos, pero el rugby da sorpresas. A falta de un minuto Luka Matkava acertó un penal que dejó al conjunto europeo perdiendo apenas por cinco puntos y a tiro de try convertido para ganar, pero en tiempo cumplido no pudo aprovechar una pelota que se metió dentro del ingoal de Fiji, que mantuvo la distancia y terminó ganando por 17-12

Con este triunfo los fijianos quedaron segundos en el Grupo C detrás del líder Gales y tienen muchas chances de clasificar a cuartos de final en la última fecha de la fase de grupos

. L siguiente es la síntesis del encuentro:. Fiji (17): 1- Eroni Mawi, 2- Samuel Matavesi, 3- Luke Tagi, 4- Isoa Nasilasila, 5- Te Ahiwaru Cirikidaveta, 6- Lekima Tagitagivalu, 7- Levani Botia, 8- Viliame Mata, 9- Simione Kuruvoli, 10- Teti Tela, 11- Semi Radradra, 12- Josua Tuisova, 13- Waisea Nayacalevu (cap), 14- Selesitino Ravutaumada, 15- Ilaisa Droasese. Entrenador: Simon Raiwalui. Georgia (12): 1- Mikheil Nariashvili (cap), 2- Tengizi Zamtaradze, 3- Beka Gigashvili, 4- Lasha Jaiani, 5- Konstantine Mikautadze, 6- Mikheil Gachechiladze, 7- Beka Saginadze, 8- Tornike Jalagonia, 9- Vasil Lobzhanidze, 10- Luka Matkava, 11- Davit Niniashvili, 12- Giorgi Kveseladze, 13- Demur Tapladze, 14- Akaki Tabutsadze, 15- Miriani Modebadze. Entrenador: Levan Maisashvili.. Puntos del primer tiempo: 5´ penal de Luka Matkava (GEO), 19´ y 31´ penales de Davit Niniashvili (GEO). Resultado parcial: Fiji 0-9 Georgia. Puntos del segundo tiempo: 11´ Waisea Nayacalevu convertido por Frank Lomani (FIJ), 24´ penal de Frank Lomani (FIJ), 28´ try de Vinaya Habosi convertido por Frank Lomani (FIJ), 39´ penal de Luka Matkava (GEO). Amonestados: ST, 2´ Semi Radradra (FIJ) y 40´ Josua Tuisova (FIJ). Cancha: Stade de Bordeaux, Bordeaux

Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra). Asistentes: Jaco Peyper (Sudáfrica) y Pierre Brousset (Francia). TMO: Tom Foley (Inglaterra). JPE/LG/MAC NA