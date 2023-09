Fiji dio una de las mayores sorpresas en los mundiales de rugby y consiguió este domingo un triunfo histórico por 22-15 frente a Australia, por lo que se acomodó en el Grupo C y tiene grandes posibilidades de avanzar a cuartos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Francia

El partido comenzó con una ventaja tempranera para Australia gracias a un penal anotado por Ben Donaldson, pero rápidamente los fijianos igualaron el marcador a través de Simione Kuruvoli. El duelo entre los dos países oceánicos continuó muy parejo, principalmente por los errores de ambos seleccionados en el traslado de la pelota, aunque, a diferencia de lo ocurrido en el debut frente a Gales donde Fiji buscó de manera desesperada llegar al in goal rival, en esta ocasión aprovechó cada oportunidad para sumar de a tres. De esta manera, logró colocarse 6-3 en ventaja, pero una grave desatención fue capitalizada por Mark Nawaqanitawase, quien se fue solo para anotar el try que puso 8-6 a Australia. Sin embargo, Fiji no le dio respiro con la presión a su rivaly forzó dos nuevos penales en una buena ubicación que Kuruvoli convirtió en puntos para tomar ventaja de 12-8 al final del primer tiempo. En la segunda parte, los jugadores de Fiji salieron aún más concentrados y rápidamente consiguieron un try a través de Josua Tuisova, que tras la conversión de Kurulovi puso el marcador 19-8. Pero la estocada que prácticamente liquidó el partido llegó a los 65, cuando Frank Lomani estiró la ventaja a 14 unidades. Los australianos pudieron acercarse gracias a un try de Suli Vanivalu y presionaron a los fijianos durante los últimos minutos para rescatar al menos un empate, pero no lo alcanzaron principalmente por la firmeza en los tackles de los adversarios y por la disciplina para no darles penales a favor. Australia había llegado a este partido luego del debut con triunfo por 35-15 ante Georgia, mientras que los fijianos se jugaban su última ficha después de la ajustada derrota por 32-26 ante Gales. Con este histórico triunfo, Fiji alcanzó en puntos a Australia (seis cada uno) y tiene grandes posibilidades de avanzar a los cuartos de final ya que en sus próximos encuentros se medirá ante Georgia y Portugal, los dos seleccionados más accesibles del Grupo. Australia, por su parte, quedó contra las cuerdas e irá a todo o nada contra Gales el próximo domingo. NAG/GAM NA