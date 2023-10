La FIFA anunció el miércoles que levantó la prohibición impuesta a Rusia de ser parte de torneos internacionales, permitiendo la participación de equipos femeninos y masculinos sub-17 del país. La medida sigue a una relajación similar de las selecciones juveniles rusas la semana pasada por parte de la UEFA. "Esto está condicionado a que estos equipos jueguen bajo el nombre de la Unión de Fútbol de Rusia en lugar de Rusia, sin su bandera nacional, su himno nacional, su equipación nacional, y en su lugar jueguen con colores neutrales", dijo la FIFA en un comunicado. Los equipos rusos fueron expulsados del fútbol internacional tras la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la UEFA decidió suspender la participación en sus competiciones de todos los equipos rusos, ya fueran nacionales o de clubes. No obstante, la semana pasada, el organismo rector del fútbol europeo dijo que "los niños no deberían ser castigados por acciones cuya responsabilidad recae exclusivamente en los adultos", y que los equipos rusos sub-17 serían readmitidos en las competiciones de la UEFA "en el transcurso de esta temporada". La Asociación Ucraniana de Fútbol instó a la UEFA a reconsiderar su decisión y afirmó que no jugará en torneos en los que participen equipos rusos. Reuters-NA NA