La FIFA anunció este lunes que los futbolistas y directores técnicos del Mundial Qatar 2022 tendrán un servicio de bienester mental a través de una suscripción gratuita en la aplicación Calm, líder en descanso y relajación.

El beneficio alcanzará también a los miembros de los staff de cada seleccionado, a los trabajadores y voluntarios de la Copa del Mundo. Por su parte, los fanáticos recibirán promociones especiales con descuentos de hasta el 50 por ciento.

"La salud mental y la física van de la mano por igual a la hora de determinar el bienestar de una persona, y la atención de ambas debe considerarse parte integral del cuidado de la familia del fútbol", declaró Andrew Massey, director de la Subdivisión de Medicina de la FIFA, al presentar el convenio.

"La salud mental y la física van de la mano por igual a la hora de determinar el bienestar de una persona, y la atención de ambas debe considerarse parte integral del cuidado de la familia del fútbol"

MIRÁ TAMBIÉN PSG de Messi enfrentará a Bayern Múnich en los octavos de final de la Liga de Campeones

La FIFA apoya la salud mental en todo el mundo a través de su campaña #ReachOut, concebida para sensibilizar sobre los síntomas de los problemas de salud mental, y animar a las personas afectadas a buscar ayuda psicológica.

Estudios llevados a cabo por Calm demostraron que el 84% de sus usuarios habituales registró una mejora de su estado mental, un 81% redujo su estrés y un 73% ganó en calidad del sueño.

“As a sporting community, we need to create an environment that better supports mental well-being and mental health.”

MIRÁ TAMBIÉN Almirón dejó de ser entrenador del Elche a un mes de haber asumido

"Para nosotros es un motivo de orgullo asociarnos con la FIFA y aportar a la comunidad futbolística mundial recursos para el bienestar mental. Estamos ilusionados por ver lo que deparará esta integración de las cuestiones relativas a la salud mental en el fútbol, para los jugadores, los cuerpos técnicos y, por supuesto, los hinchas", expresó Fergal Walker, representante de Calm.

Este servicio también estará disponible en la Copa Mundial Femenina y la FIFAe Nations Cup del año próximo. (Télam)