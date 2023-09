Ferro Carril Oeste recibirá hoy a Tristán Suárez con el objetivo de mantenerse dentro de los siete equipos que clasificarán al torneo Reducido por el segundo ascenso en el cierre de la fecha 30ma de la Zona B de la Primera Nacional.

El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio Ricardo Etcheverri del barrio porteño de Caballito y será televisado por la señal TyC Sports.

Las posiciones en la Zona B son las siguientes:

Chacarita 61 puntos; Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia 58; Atlético Rafaela 52; Quilmes 46; Brown de Adrogué 44; Deportivo Riestra 43; Ferro, Deportivo Madryn y Mitre (SE) 40; Gimnasia (J) 38; Estudiantes (BA) 35; Atlanta 34; Racing (C) y Aldosivi 32; Chaco For Ever 30; Tristán Suárez 28 y Villa Dálmine 19.

MIRÁ TAMBIÉN El gol del argentino Driussi no alcanzó para que Austin venciera a Portland en la MLS

-Los primeros equipos de cada zona jugarán una final entre sí para determinar el primer ascenso a la Liga Profesional de fútbol.

-Los ubicados entre el segundo y el octavo lugar de cada zona jugarán un torneo reducido para determinar el segundo ascenso.

-Los últimos de cada zona descienden y los anteúltimos jugarán entre sí para definir el tercer descenso. (Télam)