Ferro Carril Oeste será local en su estadio del barrio porteño de Caballito del Deportivo Riestra con el objetivo de mantener su racha positiva en la continuidad de la fecha 16ta de la Zona B de la Primera Nacional.

El partido se jugará desde las 19.05 con transmisión de la señal TyC Sports y será el único a disputarse este lunes por el certamen de la segunda categoría del futbol, argentino.

= Resumen =

- Zona A, 18va. fecha -

Viernes: Gimnasia de Mendoza 2 - Agropecuario 1 y Estudiantes de Río Cuarto 1 - All Boys 2 .

Sábado: Güemes de Santiago del Estero 1 - San Telmo 1; Almirante Brown 1 -San Martín de Tucumán 0; Deportivo Morón 2-Temperley 0.

Domingo: Flandria 0 -Defensores Unidos de Zárate 2; Patronato 1 -Almagro 0 y Alvarado 2 - Guillermo Brown de Puerto Madryn 0.

Mañana: Defensores de Belgrano-Nueva Chicago (21:05, DSports).

Libre: San Martín (San Juan).

Posiciones: Agropecuario 29 puntos; Almirante Brown, Defensores Unidos y San Martín (SJ) 27; San Martín (T) y Temperley 26; Gimnasia (M) 25; Deportivo Morón 23; Chicago, Patronato, Brown (PM) y Güemes (SE) 21; Defensores de Belgrano, Almagro y All Boys 20; Estudiantes (RC), Flandria y Alvarado 19; y San Telmo 16.

- Zona B, 16ta. fecha -

Sábado: Villa Dálmine 0 - Independiente Rivadavia de Mendoza 3 ; Deportivo Madryn 1 - Chaco For Ever 0; Quilmes 1 -Atlanta 2.

Domingo: Brown de Adrogué 2 - Tristán Suárez 1; Deportivo Maipú 3 - Aldosivi de Mar del Plata 2 ; Gimnasia de Jujuy 1 - Racing de Córdoba 0 y Estudiantes de Buenos Aires 2 - Chacarita Juniors 1; Atlético de Rafaela 0-Mitre de Santiago del Estero 1.

Hoy: Ferro Carril Oeste-Deportivo Riestra (19:05, TyC Sports).

Posiciones: Deportivo Maipú 33 puntos; Independiente Rivadavia 31; Chacarita 29; Rafaela 26; Gimnasia (J) 25; Quilmes 24; Mitre 23; Brown (A), D. Madryn, Atlanta y Estudiantes BA 21; Ferro 20; Aldosivi 19; Riestra y Racing (C) 18; Villa Dálmine y Tristán Suárez 14; y Chaco For Ever 10. (Télam)