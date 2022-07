Los golfistas argentinos Jorge Fernández Valdés y Emiliano Grillo quedaron muy lejos de la punta del Abierto Británico (The Open), cuarto y último Grand Slam de la temporada, tras jugarse hoy la primera vuelta en el Old Course de St. Andrews, en Escocia.

Fernández Valdés (29 años), que juega el primer "Major" de su carrera (logró la clasificación tras ganar el Abierto de la República Argentina a finales del año pasado), presentó una tarjeta de 74 golpes (+2) y comparte la 101ra ubicación.

Grillo, por su parte, el mejor argentino en el actual ranking mundial y presente en The Open tras quedar segundo hace dos semanas en el John Deere Classic en Illinois, Estados Unidos, cerró la jornada inicial con 78 (+6).

El chaqueño se ubica en el puesto 146 con varios jugadores más, entre ellos el estadounidense Tiger Woods, que no puede encontrar su mejor nivel luego del accidente automovilístico que sufrió en febrero del año pasado.

El líder es otro estadounidense, Cameron Young, con 64 (-8), seguido por el norirlandés Rory McIlroy (-6); y el australiano Cameron Smith y el local Robert Dinwiddie (-5).

Los argentinos, por lo tanto, deberán hacer una segunda vuelta extraordinaria para pasar mañana el corte clasificatorio.

El último Grand Slam del año, luego del US Open, el Masters de Augusta y el PGA Championship, se juega en el Old Course de St. Andrews (una cancha de 7.313 yardas, par 72, y considerada la "cuna del golf") y reparte 14 millones de dólares en premios. (Télam)