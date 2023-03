El español Félix Sánchez se convirtió en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador para afrontar el proceso que tendrá la Copa América del año que viene en Estados Unidos, y las Eliminatorias para disputar el próximo Mundial 2026, luego de la salida del argentino Gustavo Alfaro. "Hemos buscado al director técnico que La Tri se merece, porque necesitamos excelencia en la persona, confianza en su carrera; un proyecto a mediano plazo y procesos claros que tenga buenos resultados", aseguró el departamento de prensa de la FEF en un vídeo subido a sus redes sociales donde se proyectan imágenes del nuevo seleccionador. De esta manera, Sánchez se convirtió en el reemplazante de Alfaro, quien fue el encargado de volver a llevar a Ecuador a un Mundial después de la ausencia en Rusia 2018. El otro argentino que parecía tener grandes posibilidades de asumir era Ricardo Gareca, pero ante la falta de definición en las negociaciones y el llamado de Vélez, el "Tigre" terminó optando por volver al "Fortín". El español Sánchez, de 47 años, dejó las formativas del Barcelona en 2006 para vincularse al fútbol catarí; entre 2013 y 2015 dirigió a la selección Sub 19, y entre 2015 y 2017 a la Sub 20 de ese país. Como consecuencia del trabajo planificado con buenos resultados, desde 2017 hasta 2022 dirigió a las selecciones Sub 23 y la Selección Mayor. Entre sus mayores logros están el campeonato sub 19 de la AFC disputado en Birmania en 2014 y el título de la Copa Asiática en 2019 en Emiratos Árabes Unidos, pero dejó esa selección tras la eliminación en la fase de Grupos del Mundial de 2022, como consecuencia de tres derrotas consecutivas. LG/MAC NA