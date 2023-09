El entrenador de la Selección argentina Sub 17, Diego Placente, difundió una nueva lista de convocados para entrenarse en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y citó a Felipinho, del Preston North End inglés, la joya brasileña que sueña con representar a la Argentina. En este inicio de un nuevo ciclo de entrenamientos de cara a lo que será el Mundial de la categoría en Indonesia en el mes de noviembre, Felipe Rodriguez Gentile "Felipinho" vestirá, por primera vez, la indumentaria de la "Albiceleste" pero con un detalle no menor: el juvenil nació en el 2008 en Sao Paulo, Brasil. La relación del ahora jugador de la Sub 17 con la Argentina viene de parte de sus padres: ambos son argentinos y se fueron a trabajar a tierras brasileñas meses después de la crisis de diciembre de 2001

La decisión de Fernando y Agustina, los padres de Felipinho, de emigrar al país vecino tuvo que ver con la penosa situación que atravesaba el aís y, además, por el deseo de conocer otras culturas. Fernando es químico y Agustina es bióloga, ambos se conocieron en la Facultad de Ciencias Exactas antes de irse del país

En Brasil, permanecieron en el pueblo paulista de Vinhedo hasta 2008 que nacieron Felipe y Mateo: el mayor de los hijos tiene 19 años y estudia ciencias biomédicas en Edimburgo

El trabajo los hizo emigrar a Milán en Italia, retornar tiempo después a suelo brasileño y, en enero del 2020, desembarcar en Inglaterra donde Felipinho está desarrollando su carrera futbolística. Felipe dio sus primeros pasos en el futsal brasileño y estuvo a prueba en el Liverpool de Inglaterra, pero la pandemia le impidió mostrar sus cualidades y los agentes del club de Merseyside lo recomendaron al Preston North End, de la segunda división

A pesar de su vida de trotamundos, el chico siempre estuvo convencido de que vestiría los colores de una sola Nación: la Argentina. Quién ahora entrenará con la Sub 17 de Diego Placente deslumbró con su actuación en la FA Youth Cup, de la temporada pasada, donde anotó cinco goles en su debut ante el Rotherdam United y dos más ante el Gillingham y el Luton Town. El oriundo de Vinhedo puede jugar como centro delantero, como segunda punta o en cualquier puesto del frente de ataque con la ventaja de manejar las dos piernas. Ahora, el juvenil se enfocará en los entrenamientos con sus compañeros en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza donde continuarán la preparación para lo que será el Mundial de Indonesia desde el 10 de noviembre al 2 de diciembre de este año, competición a la que Felipinho aspira estar representando a la "Albiceleste".