Federico Mancuello está a un paso de regresar a Independiente desde Puebla de México, donde es figura y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025, pero su voluntad de volver a Avellaneda "para dar una mano" haría que se cumpla su deseo porque sería contemplado por la entidad azteca.

Las charlas con el “Rojo” están avanzadas y solo resta que se resuelva su salida del club mexicano, puesto que el contrato que firmaría con Independiente tendría la misma extensión que el que le queda por delante en Puebla.

Cabe destacar que Mancuello, de 34 años, es titular y capitán de Puebla, donde jugó 57 partidos desde el año pasado y convirtió cinco goles..

En Independiente jugó 132 partidos, convirtió 19 tantos y entregó 17 asistencias. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2009/2010 y parte del equipo que lo devolvió a la Primera División en 2014 cuando el “Rojo” venció a Huracán.

Otro que regresa es Lucas “Saltita” González, que romperá su préstamo en el Santos Laguna de México y vuelve a la Argentina luego de 6 meses en condición de cedido. En las próximas horas llegará a la Argentina y se pondrá a disposición del director técnico Ricardo Zielinski.

Además, el “Rojo" busca concretar la vuelta de Domingo Blanco a préstamo del Dnipro, de Ucrania. Otro dato a tener en cuenta es que la zona de Dnipro continúa en conflicto bélico y eso podría facilitar la salida.

Otro jugador que interesa en Independiente es Juan Sebastián Quintero, defensor central de 28 años de Deportivo Pereira. Ya habría un acuerdo de palabra. El jugador colombiano de ascendencia alemana tiene 28 años y ejecutaría la cláusula de salida de 100 mil dólares y firmaría un contrato por 18 meses. La operación se haría luego del partido de vuelta de la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle.

Además, otro jugador en carpeta es Fernando Zampedri, delantero argentino que actualmente juega en la Universidad Católica, de Chile. El ex Atlético de Tucumán en este 2023 es el goleador del equipo con 14 goles en 23 partidos.

Pero no todas son buenas noticias, porque Baltasar Barcia sufrió una lesión muscular en el entrenamiento de esta mañana. Se le harán estudios para precisar la lesión del uruguayo pero sería un desgarro. No llegaría al debut frente a Colón, pero de todas maneras no iba a poder jugar porque llegó a las cinco amarillas.

Y otra mala es que la promocionada llegada del defensor central Walter Kannemann se cayó definitivamente porque el propio jugador anunció esta noche que renovó su contrato con Gremio, de Porto Alegre, el equipo brasileño en el que es capitán y referente.

Independiente debutará en la Copa de la Liga frente a Colón de local por la Zona 1. Actualmente se encuentra en el puesto 24 de 28 equipos en la tabla general con 28 puntos. (Télam)