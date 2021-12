El volante izquierdo Federico Mancuello, que se destacó este año en el primer equipo de Vélez Sarsfield, dejará la institución de Liniers el próximo 31 de diciembre cuando venza su contrato, para regresar al fútbol mexicano, al aceptar la propuesta que recibió del club Puebla, de la Liga MX.

Mancuello, de 32 años, acordó de palabra su incorporación a la entidad azteca al aceptar la oferta recibida, por lo que espera el envío de la copia del contrato que lo vinculará hasta diciembre de 2023 para conocer los detalles del mismo y luego viajar hacia México para realizar el correspondiente examen médico, indicó hoy el portal local Súper Deportivo.

El mediocampista surgido de Independiente, club que soñaba con su retorno en caso de no continuar en Vélez y que verá una vez más postergada esa ilusión, no solo no llegó a hablar con la dirigencia 'roja' por algún ofrecimiento para la próxima temporada, si no que tampoco renovará con los del 'Fortín'.

En este último caso, los de Liniers tenían la opción de comprar su ficha, lo que habían desechado pero sí lo querían contar otra temporada a préstamo, con un ofrecimiento de por medio, que no convenció a Mancuello ante los dos años de contrato y una oferta económica superior que recibió de los 'Franjiazules'.

Con esta incorporación, Puebla cumple con la petición del entrenador argentino Nicolás Larcamón, con quien están muy conformes por la destacada campaña que realizó su equipo.

De esta manera, 'Mancu' regresa a tierras mexicanas después de haber participado en las temporadas 2019 y 2020 en el Toluca, con aceptable desempeño, lo que había sucedido después de tres años de hacerlo en Brasil, jugando para Flamengo y el hoy equipo de segunda división, Cruzeiro. (Télam)