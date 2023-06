El delantero de Talleres de Córdoba Federico Girotti se expresó en sus redes por los dichos racistas que sufrió Felipe Aguilar, defensor de Lanús, y se hizo cargo de su accionar para con el colombiano en el partido del sábado por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol. El ex jugador de River habló en las redes sociales en relación a la denuncia de racismo que hizo Felipe Aguilar, futbolista del "Granate", luego del partido ante Talleres: "Paso por acá para disculparme por lo sucedido ayer ante Lanús. Me hago responsable de lo que dije entendiendo que era un ida y vuelta de palabras, creyendo que iba a quedar como algo del partido", advirtió. "Tengo que hacer un mea culpa y entender que todo evoluciona y cambia. Algo que hasta hace no tanto se tomaba como algo habitual hoy ya no lo es. Dicho esto quiero destacar que no fue intencional ser racista porque tengo amigos de distintas nacionalidades a los cuales aprecio demasiado. Insisto, fue algo del partido que no pensé que iba a generar esto", agregó el atacante de 24 años. Sin embargo, el oriundo de Acassuso no se quedó atrás y señaló al defensor colombiano por lo sucedido: "Estaría bueno que de las dos partes nos hagamos cargo de lo que cada uno hace dentro de la cancha. Si se habla, que se hable de las dos partes y sino que quede adentro de la cancha como una circunstancia más del partido

Yo me hago cargo de mi parte, espero que cada uno se haga cargo de la suya". AMP/AMR NA