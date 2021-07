El suizo Roger Federer se despidió hoy de Wimbledon, tercer Gran Slam del año, al caer frente al polaco Hubert Hurkacz en cuartos de final, en tres sets y con un lapidario 6-0 en el final. Luego de una hora y 48 minutos de juego, el polaco Hurkacz eliminó al ex número uno del mundo por 6-3, 7-6 (4) y 6-0, y esta fue la primera vez en 19 años que el suizo se va en set corridos del torneo londinense. La última vez que Federer dijo adiós en sets corridos fue en 2002, cuando fue derrotado por el croata Mario Ancic, pero en esa época no era parte de la leyenda del tenis como lo es ahora. Hurkacz, quien fue campeón del Masters 1000 de Miami esta temporada, alcanzó así la primera semifinal de un Grand Slam y se convierte en el segundo polaco en lograrlo, luego de la conseguida por Jerzy Janowicz en Wimbledon 2013. Federer, quien en un mes cumplirá 40 años, aseguró en la conferencia de prensa posterior a la derrota que su intención es "seguir" jugando. "Los últimos games fueron difíciles, porque uno siente que no tiene punto de retorno en el marcador. No estoy acostumbrado a esta clase de situaciones acá. El público fue increíble, la ovación fantástica y esa es una de las razones por las que continúo jugando. Fue bueno haber visto el estadio lleno y desafortunadamente como testigos de una derrota en sets corridos. Hoy mi rival, Hubert, jugó muy bien". Al analizar su futuro en el circuito, Federer no dio pistas y tampoco confirmó si estará en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Estoy muy contento de hasta donde he llegado y de jugar al nivel al que he estado después de lo que he pasado. Me gustaría jugar de nuevo en Wimbledon, pero a mi edad nunca sabés lo que te espera a la vuelta de la esquina", aseveró. Federer es el mayor ganador del torneo que se desarrolla en el All England, con ocho conquistas (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017).. Djokovic no para y ya está en semifinales.. A su vez, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic se clasificó a las semifinales, tras dejar en el camino a húngaro Marton Fucsovics, 48 del ranking, por 6-3, 6-4 y 6-4. Esta fue la victoria número 100 del serbio sobre césped, y de ganar el torneo británico alcanzará su Grand Slam número 20, para alcanzar a Federer y superar por uno al español Rafael Nadal. Djokovic viene con paso arrollador en el 2021, tras ganar los dos Grand Slam anteriores en Australia y Francia, y ahora se medirá con el canadiense Denis Shapovalov, 12 del ranking. El norteamericano elimnió en los cuartos de final al ruso Karen Khachanov en cinco sets 6-4, 3-6, 5-7, 6-1 y 6-4, y por primera vez estará entre los cuatro mejores de un Grand Slam. AT/GAM NA