El director técnico de Patronato, Facundo Sava, recordó entre lágrimas a quien fuera su entrenador en Gimnasia de La Plata, Timoteo Griguol, y expresó que le debe muchas cosas que lo hacen hoy DT. A su vez, destacó el trabajo de sus dirigidos a lo largo del certamen, con la consagración a modo de cierre, y en el torneo, aún sin haber podido conservar la categoría. "Mucho de lo que soy se lo debo a él. Fue como un padre para mi, por los valores que me enseñó, como persona más que como jugador", fueron las palabras de Sava sobre el fallecido "Timo", de quien no pudo evitar mostrarse emocionado. También reveló la "clave" de su éxito en esta copa, y que las ganas de los jugadores lo contagiaron: "Fuimos un equipo valiente y arriesgado, que nunca se escondió y pidió la pelota. Estoy muy contento por este grupo. Este grupo me hacía levantarme para ir a entrenar, estar y seguir. Me daban ganas de estar junto a ellos y fue muy importante". Para cerrar, Sava destacó la entrega del equipo en la final y que "se merecía" un premio así: "Fuimos un equipo valiente y arriesgado, que nunca se escondió y pidió la pelota. Estoy muy contento por este grupo". FIG/AMR NA