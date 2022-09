El director técnico de Patronato, Facundo Sava después de destacar que sus "jugadores hicieron un gran esfuerzo" para empatar esta noche en La Rioja con River Plate 2-2, para terminar eliminándolo de la Copa Argentina en los cuartos de final por la definición desde el tiro penal 4-3, sorprendió al expresar que no se explica "porque a (Marcelo) Gallardo todavía no se lo llevaron del exterior".

"Los jugadores (de Patronato) hicieron un gran esfuerzo y merecieron el pase a semifinales. Después de los primeros 15 minutos, pudimos ajustar algunos detalles desde lo táctico para controlar a 'Juanfer' (Quintero), y con eso le hicimos partido a River, tanto que de estar abajo terminamos ganando el primer tiempo (2-1)", expuso Sava en rueda de prensa.

"En el segundo tiempo, el rival se vino con todo y pudo empatar, pero nosotros también tuvimos algunas llegadas y al final fuimos a los penales, con la definición que nos dio el pase de ronda", añadió el entrenador.

Posteriormente, el extécnico de Racing y Gimnasia, entre otros, se explayó en destacar la capacidad de conducción y de trabajo de su colega Marcelo Gallardo, cuando fue consultado de como vio al equipo adversario.

"Con respecto a River, lo vi muy bien, como siempre. Soy admirador de Gallardo por todo lo que hace, que todo me parece que está bien", resaltó.

En esa valoración, el 'Colorado' no ahorro elogios: "Le dije a él (Gallardo) que todo lo que hace dentro de la cancha es bueno, es un ejemplo para todos los argentinos y que después de ocho años siga dirigiendo aquí, debe ser un orgullo para los argentinos. No me explico como todavía no se lo llevaron del exterior", señaló.

En eso de ensalzar a su colega, Sava continuó: "Me gusta ver los partidos de River por todo lo que propone, que siempre tiene variantes, que cambia el sistema permanentemente en un mismo partido, por lo que se hace difícil controlarlo y planificar el juego en lo previo. Por eso valoro al 'Muñeco', además de como hace cambios de jugadores y sigue adelante".

En relación con que equipos 'grandes' como Racing, Independiente y el propio River fueron eliminados de la competencia, refirió: "El fútbol argentino está muy irregular por eso los resultados que se dan, que cualquiera le gana a cualquiera".

"Nos pasó a nosotros con Patronato, que entramos en una racha que generamos muchas situaciones y convertimos varias, pero luego vinieron partidos que nos costaba generar y convertir", sostuvo Sava.

Para culminar con lo que le recomienda a sus dirigidos: "Por eso razones que apunté, les digo a mis jugadores que traten de juntarse y jugar bien, que después los goles vienen solos", enfatizó. (Télam)