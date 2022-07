El presidente de Alvarado de Mar del Plata, Facundo Moyano, dijo hoy que el club "evaluará la situación del entrenador (Manuel) Fernández", al referirse a la continuidad del DT del primer equipo tras la derrota del fin de semana como local por 2 a 0 ante Almirante Brown, por la fecha 23ra. de la Primera Nacional.

"No entiendo el rendimiento del equipo. No sé si tenemos que discutir un premio para entrar al Reducido o para no descender. El plantel y el cuerpo técnico están en deuda con los dirigentes", dijo Moyano en declaraciones publicadas por el portal Mundo Ascenso.

El Presidente del club marplatense dijo también que "conformamos un plantel para pelear. No esperaba está situación" y adelantó que "nos vamos a reunir con la comisión directiva para ver qué pasa con el entrenador. La misma desilusión que tengo yo la tiene el hincha".

"La continuidad de Fernández la tendremos que resolver en reunión de comisión directiva. Conformamos este plantel con otra expectativa y estamos desilusionados. La repuesta no aparece: el problema es futbolístico y hace 14 partidos que no ganamos", concluyó el exlegislador.

(Télam)