El mediocampista ofensivo Facundo Buonanotte, ex Rosario Central y actual jugador del Brighton en la Premier League inglesa, arribó hoy al país para sumarse al seleccionado argentino campeón mundial que jugará dos amistosos en Asia el mes próximo.

Buonanotte, de 18 años, se mostró muy feliz por la citación y señaló en el Aeropuerto de Ezeiza: "Estoy muy contento por esta convocatoria. Me llamaron desde el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y me dijeron que sería parte del plantel en esta gira. Todavía no hable con el técnico".

El jugador nacido en Pérez, un municipio del Gran Rosario, ya palpita lo que va a ser su paso por el seleccionado: "Me imagino, merendando o almorzando al lado de esos jugadores, compartir el vestuario, será una gran experiencia".

Argentina jugará dos cotejos en Asia, ante Australia el 15 de junio venidero en Beijing (China) y ante Indonesia el 19, como visitante en Yakarta

MIRÁ TAMBIÉN San Juan vibra con el Sub-20 y anhela el regreso de la Scaloneta

El ex Central se quedó al con las ganas de forma parte del seleccionado argentino que esta jugando la Copa del Mundo Sub-20 que se desarrolla en nuestro país y esta citación compensa esa decepción que significó la negativa del Brighton para cederlo.

"Tenía muchas ganas de jugar el Mundial Sub-20, no se pudo llegar a un acuerdo y eso me molestó mucho, me quedo tranquilo porque dejé todo para venir. Realmente quería estar, hablé con el DT Javier Mascherano y le dije que de mi parte iba a hacer todo lo posible por estar en el equipo, pero no se dio", le dijo Buonanotte a TyC Sports.

En cuanto a su primera temporada en la Premier, señaló: "Me costó, fue un cambio muy duro por el tema del idioma, de la preparación física, me estoy adaptando y haciendo lo que me dicen los profesionales para lograrlo lo más rápido".

Buonanotte se convirtió en una figura destacada en el Brighton en donde comparte plantel con el campeón mundial Alexis Mac Allister.

MIRÁ TAMBIÉN Defensores de Belgrano recibe a Nueva Chicago en el cierre de la fecha de la Primera Nacional

"El DT del Brighton (el italiano Roberto De Zerbi) me dijo que no iba al Sub-20 porque yo era importante y que iba a jugar, y cumplió porque terminé jugando En cuanto a Mac Allister es un crack como se lo ve en la cancha, en lo personal me ayudó muchísimo, siempre".

(Télam)