El arquero de Defensa y Justicia Ezequiel Unsain se refirió a la balacera en el supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo y le envió un mensaje a Lionel Messi, en medio de los rumores sobre una posible vuelta a Newell`s: "Si fuera amigo de Messi le diría que no venga". El ex arquero de la "Lepra" contó que tiene familia viviendo en Rosario y no están tranquilos con la inseguridad que atraviesa la ciudad. "Me desilusiona como hincha porque lo más quiero es verlo en el fútbol argentino, pero es muy complejo. Imaginate que da temor. No puede ser que la gente no pueda vivir tranquila", indicó en declaraciones a TyC Sports. Además, reconoció que desde su punto de vista sería egoísta obligarlo a venir sólo por verlo jugar en Argentina: "Me encantaría tener una charla con Messi. Le diría que lo piense mucho. Por lo que se comenta su duda era lo social, así que después de esto es prácticamente imposible que tome la decisión (de vivir en Rosario). A lo mejor su arribo a Argentina mejora las cosas, quién te dice, pero sería una decisión egoísta de nuestra parte obligarlo a venir solo por querer verlo jugar acá", expresó el futbolista de 27 años, que debutó con el conjunto rosarino en 2015, con un total de 20 partidos oficiales

Unsain y el buen momento de Defensa y Justicia. Por otro lado, el arquero del "Halcón" habló sobre el buen momento que vive el conjunto de Florencio Varela: "Estamos Tranquilos. Cuando toca atravesar estas situaciones hay que disfrutar, sin perder el eje y el objetivo, pero sabiendo que esto recién arranca"

Siguiendo la línea, agregó: "Salir campeones no es el objetivo principal que tiene el club, es un sueño, una ilusión pero no tenemos la obligación de hacerlo. Porque en realidad el objetivo del club es clasificar a las copas internacionales", reveló Unsain sobre cual es el foco del trabajo en el equipo que dirige Julio Vaccari

Por último, el ex jugador de Newell´s se refirió al próximo compriso por la Liga Profesional ante Boca del próximo lunes: "Ir a jugar a la Bombonera implica un esfuerzo muy grande", cerró

NY/GAM NA