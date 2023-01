El mediocampista de Unión de Santa Fe Ezequiel Cañete será sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión que sufrió anoche en su rodilla derecha en el partido ante Banfield (0-0), que cerró la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En principio, los integrantes del cuerpo médico "tatengue" son optimistas acerca de que se trate solo de un esguince, pero al grado de la lesión lo confirmará el resultado de una resonancia magnética a la que será sometido el jugador nacido en Puerto Rico, Misiones.

Cañete fue reemplazado por Kevin Zenón cuando se jugaba el primer tiempo del partido ante el "Taladro" luego de que el defensor Emanuel Olivera cayó sobre su rodilla derecha y le provocó una contusión.

"Sentí que la rodilla se me fue para adentro, pero me deja tranquilo que todavía no se me inflamó", declaró el futbolista de 23 años luego del partido.

Cañete tuvo una lesión grave en la otra pierna, el 20 de septiembre de 2021, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en un partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Volvió a jugar de manera oficial en una noche feliz para Unión, el 26 de mayo de 2022, cuando el técnico Gustavo Munúa lo mandó a la cancha en reemplazo de Mauro Luna Diale en la goleada por 4-0 ante Junior, en Barranquilla, por la Copa Sudamericana. (Télam)