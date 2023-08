El pivote puertorriqueño Devon Collier se unió hoy a las prácticas que el plantel de Olímpico de La Banda retomó en su estadio, con miras al arranque de la Liga nacional de Básquetbol (LNB).

El basquetbolista, de 32 años, se mostró disponible para el DT Leonardo Gutiérrez en la sesión de entrenamientos que el elenco santiagueño concretó en el gimnasio Vicente Rosales, después del descanso del fin de semana.

Collier acredita frondosa experiencia en la Liga de Puerto Rico, ya que vistió las camisetas de Capitanes de Arecibo, Caciques de Humacao e Indios de Mayagüez.

También jugó en Hapoel Galil Elyon de Israel, Poltiers de Francia y Nacional de Uruguay, entre otros clubes.

De esta manera, Olímpico tiene armada la estructura para empezar a competir en el orden local e internacional, ya que también intervendrá en el certamen Interligas, que comenzará el viernes 15 de septiembre, en el grupo B que compartirá con Platense y los brasileños Pinheiros y San Pablo.

El plantel bandeño está compuesto por los bases Jonathan Machuca, Nicolás Aguirre y León Luna (sub 23); los escoltas Juan Pablo Arengo y Tomás Zanzottera; los aleros Patricio Tabárez, Alex Negrete (sub 23) y Santiago Pérez (sub 23); los ala pivotes Nicolás Romano y Hernán Losito (sub 23) y los internos Devon Collier y Phillip Lockett.

(Télam)