El mediocampista Exequiel Palacios renovó su vínculo contractual con el Bayer Leverkusen de Alemania hasta 2028 y aseguró que se adaptó "bien al equipo". Asimismo, Palacios le agradeció este desarrollo personal al entrenador Xabi Alonso por haberle dado la oportunidad en el primer equipo. "Estoy muy contento de poder renovar mi contrato, de seguir aquí, estoy disfrutando cada momento", expresó el tucumano en una entrevista con prensa oficial del club alemán

El Leverkusen es líder de la Bundesliga con 13 unidades, junto al Bayern Munich, en apenas cinco fechas de iniciado el campeonato y Palacios es una pieza fundamental en el equipo. Sin embargo, no siempre fue así ya que le costó adaptarse desde su llegada en 2019, con las lesiones y el poco rendimiento demostrado: "No fue fácil porque no jugué mucho, fue complicado, tuve lesiones, en la espalda, estuve mucho tiempo parado. Este año me sentí bien, con confianza del entrenador, jugué muchos partidos y hoy me siento en un nivel muy bonito, con mucha energía y tengo que seguir así". Y también le demostró su confianza al entrenador por haberle brindado una nueva oportunidad: "Me ha marcado mucho cuando llegó, me dio la confianza para estar en el equipo inicial, de enseñarme cosas, cada entrenamiento y cada partido. Tengo que devolverle la confianza en el campo con buenos partidos". FIG/GAM NA