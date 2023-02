Excursionistas dio el batacazo en esta jornada de Copa argentina tras vencer hoy a Gimnasia y Esgrima (La Plata) por 6 a 5 en la definición por penales tras terminar igualadas 1-1 en el tiempo reglamentario en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, por los 32avos. de final. Alan Lescano, a los 8 minutos del complemento, abrió la cuenta para el "Lobo", mientras que Leonel Barrios, a los 31 del mismo período lo empató para el elenco del Bajo Belgrano, que milita en Primera División "C". Excursionistas terminó el partido con diez jugadores por la expulsión de Francisco Abre, a los 5 minutos del segundo tiempo. El elenco porteño enfrentará en la próxima instancia al ganador de la llave entre Unión de Santa Fe y Almagro. En la definición por penales, para Excursionistas convirtieron Barrios, Franco González, Ian Puleio, Facundo Ferraro, Juan Ignacio Piedra y Julián Bembo. Tomás Durso contuvo el disparo de Matías Billordo y Mateo Figueroa estrelló su tiro en el travesaño. Para Gimnasia anotaron Guillermo Enrique, Lescano, Leonardo Morales, Antonio Napolitano y Matías Melluso. Nahuel Cajal contuvo el disparo de Nicolás Contín, mientras que Eric Ramírez y Benjamín Domínguez desviaron los suyos. En los penales fueron expulsados Nicolás Herrera, en Excursionistas, y Eric Ramírez en el "Lobo". Gimnasia llegó a este encuentro luego de alcanzar su primera victoria en el torneo el pasado viernes por 2-0 ante Instituto en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la cuarta fecha de la Liga Profesional que lo tiene en la posición 21 con cuatro puntos al equipo platense. Por su parte, el "Villero" llegó de capa caída a este cruce ya que viene de perder 3-0 con Berazategui por la cuarta fecha de la Primera C acumulando su tercera derrota y, como si esto fuera poco, Mariano Moramarco dejó de ser el director técnico del "Verdiblanco" tras la goleada recibida. El primer tiempo no dio mucho que hablar, fueron 45 minutos de fricción sin grandes trabajos para los arqueros pero, ya en la segunda parte, los caminos se le abrieron a los de Sebastián Romero luego de la expulsión de Abre en Excursionistas y la muestra de ello fue la apertura del marcador, a los 8 minutos, por parte de Lescano con una sutil definición al palo izquierdo de Cajal. A pesar de ello, en una pelota parada, los de Rudman pudieron encontrar el empate tras un gran cabezazo cruzado de Barrios que puso el 1-1 a los 29 de la segunda mitad para llevar el partido a los penales donde, en una larga tanda de penales, Bembo convirtió el octavo remate y colocó a "Excursio" en la próxima fase. Síntesis del partido: Copa Argentina 2023 - 32avos de final Gimnasia y Esgrima (La Plata) 1 (5) - Excursionistas 1 (6). Estadio: Norberto Tomaghello (Florencio Varela). Árbitro: Fernando Espinoza Gimnasia: Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Matías Melluso; Alexis Steimbach, Ignacio Miramón, Agustín Bolivar, Alan Sosa; Cristian Tarragona y Rodrigo Castillo

DT: Sebastián Romero. Excursionistas: Nahuel Cajal; Rodrigo Figueroa, Juan Ignacio Piedra, Francisco Abre, Matías Billordo; Marcelo Vega, Kevin Barrionuevo, Leonel Barrios, Facundo Ferraro; Sergio González y Gianfranco Ottaviani. DT: Sebastián Rudman. Goles en el segundo tiempo: 8m Lescano (G); 29m Barrios (E) Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Alan Lescano por Bolívar (G), Benjamín Domínguez por Sosa (G) y Mateo Figueroa por S.González (E); 11m Nicolás Herrera por Ottaviani (E); 13m Eric Ramírez por Castillo (G); 15m Franco González por Barrionuevo (E); 20m Ian Puleio por Figueroa (E) y Julián Bembo por Vega (E); 37m Nicolás Contin por Tarragona (G); 49m Antonio Napolitano por Steimbach (G). Definición por penales: Para Excursionistas convirtieron Barrios, González, Puleio, Ferraro, Piedra y Bembo. Durso contuvo el disparo de Billordo y Figueroa estrelló su tiro en el travesaño. Para Gimnasia anotaron Enrique, Lescano, Morales, Napolitano y Melluso. Cajal contuvo el disparo de Contín, mientras que Ramírez y Domínguez desviaron los suyos. Incidencias en el segundo tiempo: 6m expulsado Abre (E). Incidencias en la tanda de penales: expulsados Herrera (E) y Ramírez (G). AMP/GAM NA