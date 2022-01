El cordobés Eugenio Provens se incorporó al equipo Toyota Gazoo Racing Junior del Súper TC2000, que iniciará su temporada el 20 de febrero en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, y al hacerlo destacó que será un "desafío" personal muy grande al competir contra los "mejores pilotos del país".

El nacido en Isla Verde, Eugenio Provens, ex piloto de Fórmula Renault Copa Pirelli y Top Race Junior, pasó la temporada pasada por el TC2000, y ahora subió al Súper TC2000 de la mano del equipo Toyota Gazoo Racing Junior.

"Es un desafío personal muy grande tener la oportunidad de competir contra los mejores pilotos del país, ya que hay grandes equipos que tienen muy buenos ingenieros y trabajan de una manera muy profesional, y por eso voy a prepararme para estar a la altura de las circunstancias", señaló Provens en sus redes sociales.

Al momento de hablar sobre cómo se dio su llegada al Toyota Gazoo Racing Junior, el piloto contó: "El año pasado había podido realizar algunas tandas para Pilotos Tester y se dio mi primer acercamiento al equipo".

MIRÁ TAMBIÉN Brasil le gana a Ecuador al final del primer tiempo

"Eso me sirvió para conocer el Corolla y es muy buena la iniciativa de la categoría para que tengamos una adaptación antes de dar el salto de categoría, y al recibir la propuesta, pudimos concretar el acuerdo para disputar la temporada 2022", expresó el cordobés.

Y continuó: "Estoy agradecido a Darío Ramonda, con quien el año pasado estuvimos en contacto para realizar estos test y también me ayudó mucho para que pudiera estar presente en la categoría, y lo mismo a Claudio Pfening y todo su equipo, además de mi grupo de sponsors, que me apoyan y me permiten competir".

Click to enlarge A fallback.

El de Isla Verde, pero radicado en Río Cuarto, hizo referencia sobre sus objetivos para la temporada: "Buscaré adaptarme lo más rápido posible al auto, y por suerte arrancamos en el Cabalén, que es un circuito que conozco y espero que sea todo más simple". (Télam)