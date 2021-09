El etíope Kenenisa Bekele, de 39 años, anunció su intención de quebrar mañana en Berlín, Alemania, el récord del mundo de maratón que ostenta el keniata Eliud Kipchoge, nueve meses después de haber superado el covid-19.

Bekele, quíntuple campeón mundial -cuatro veces en 10.000 metros (París 2003, Helsinki 2005, Osaka 2007 y Berlín 2009 y una en 5000 en Alemania 2009), es, además, cuádruple medallista olímpico -oro en Atenas 2004 en 10.000 metros y plata en 5000 metros y venció en Beiing 2008 en 5000 y 10.000.

"¡Mi edad no es un problema! "Mucha gente se preocupa por mi edad, pero no yo (...) Me quedan unos años para dar lo mejor de mí mismo y bastante tiempo para cumplir mi objetivo", expresó.

"Estuve enfermo de Covid-19 hace nueve meses, necesité un mes para recuperarme pero ahora estoy bien", manifestó Bekele, quien ganó en el maratón de Berlín en 2016 con el tercer mejor tiempo de la historia, antes de repetir en 2019, en la última edición de la prueba, ya que en 2020 fue cancelada por la pandemia de coronavirus.

En 2019, sobre el mismo recorrido por la capital alemana en el que la mejor marca del mundo se superó siete veces desde 2003, Bekele se quedó a sólo dos segundos de rebajar el récord, consignó la agencia de noticias francesa AFP.

Con 2 horas, 1 minuto y 41 segundos se convirtió en el segundo hombre del mundo en descender por debajo de las 2 horas y 02 minutos en competición, pero no superó la marca de Eliud Kipchoge, de 2 horas, 1 minuto y 39 segundos (2018 en Berlín).

"Hace dos años vine simplemente para mejorar mi récord personal, pero tenía un poco de miedo de entrar en ritmo de récord del mundo. Esta vez estoy cargado de confianza y trataré de hacerlo lo mejor posible", prometió Bekele, quien confirmó que también correrá el maratón de Nueva York el 7 de noviembre.

El maratón de Berlín será el primero de los seis 'grandes' en abrirse al público después de la pandemia, con 25.000 participantes.

