Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo jugarán msñsns por un lugar en los cuartos de final de Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam de la temporada. El primero en salir a la cancha será Cerúndolo, que consiguió un triunfazo contra el estadounidense Taylor Fritz y ya tiene casi asegurado un lugar entre los mejores 20 del mundo. Su rival será el danés Holger Rune, una de las grandes promesas del circuito que con solo 20 años ya está instalado en el top 10 e incluso ganó un torneo de Masters 1000 el año pasado. El partido será en la Suzanne Lenglen, el segundo estadio más importante en Roland Garros, luego del duelo entre la brasilera Haddad Maia y la española Sorribes Tormo, que comenzará a las 6:00 de la mañana. Durante este año, Cerúndolo obtuvo muy buenos resultados (dos veces cuartofinalista en torneos de Masters 1000, finalista en Lyon y varios triunfos contra jugadores de elite) y no para de subir en el ranking, con la segunda mitad del año para seguir escalando. El ganador del partido jugará en los cuartos de final contra el vencedor del encuentro entre el noruego Casper Ruud, cuarto preclasificado, y el chileno Nicolás Jarry. Más tarde, no antes de las 10:30 y también en la Suzanne Lenglen, jugará el otro argentino en carrera, Tomás Etcheverry, contra el japonés Yoshihito Noshioka (27° preclasificado). Etcheverry, que viene arrasando en este Roland Garros, no le dio chances a ninguno de sus rivales

En primera ronda se vio beneficiado por el retiro del británico Jack Draper en el segundo set, mientras que en la segunda y la tercera ronda venció sin problemas al australiano Alex de Miñaur y al croata Borna Coric (18° y 15° preclasificados respectivamente) en sets corridos. En lo que va de 2023, Etcheverry fue uno de los tenistas del circuito con un mayor crecimiento

En ese sentido, alcanzó dos finales ATP, se aseguró el ingreso al top 40 del ranking y además es el 22° jugador con más puntos acumulados desde que comenzó el año. El ganador se medirá contra el alemán Alexander Zverev o el búlgaro Grigor Dimitrov. El mejor Roland Garros para los sudamericanos en 18 años. Esta edición de Roland Garros representa la mejor para los sudamericanos (en cuanto a resultados) desde 2005

Es que este año hay cuatro sudamericanos en los octavos de final: los argentinos Cerúndolo y Etcheverry, el peruano Juan Pablo Varillas y el chileno Nicolás Jarry. La última vez que ocurrió algo similar fue en 2005, aunque con una actuación aún más destacada de los argentinos

En aquella ocasión fueron seis los representantes nacionales en octavos de final: David Nalbandian, Gastón Gaudio, Guillermo Coria, Guillermo Cañas, José Acasuso y Mariano Puerta. De todos ellos, los únicos que lograron meterse en los cuartos de final habían sido Guillermo Cañas y Mariano Puerta, este último llegando a la final en la que caería contra un joven Rafael Nadal que con solo 19 años recién cumplidos levantaría su primer trofeo de Grand Slam. NAG/GAM NA