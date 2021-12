El entrenador argentino Diego Cocca aseguró hoy que tanto él como sus jugadores de Atlas de México estaban "muy convencidos" de que iban a lograr el torneo Apertura de ese país, que cortó una sequía de 70 años sin éxitos.

"El equipo no dejó de creer en sí mismo, aunque llegamos a penales, estuvimos muy convencidos de que íbamos a salir campeones", dijo Cocca en diálogo con TyC Sports.

Atlas venció en la final a León, dirigido por Ariel Holan, luego del triunfo 1-0 que forzó la definición por penales por la derrota 3-2 en la ida.

"Cuando llegamos, Atlas estaba último y queríamos competir en serio. Para salir campeón necesitas que los jugadores tengan un nivel muy bueno", manifestó Cocca.

"Era un equipo que no veía acostumbrado a ganar, no jugaba una final hace 20 años, así que una alegría enorme. Quería que este club viviera esas experiencias. Estamos orgullosos", apuntó el ex DT de Defensa y Justicia y Racing Club.

Cocca, ex jugador de Atlas entre 1999 y 2001, aseguró que tiene contrato hasta junio del próximo año y que está "feliz", preparado para "nuevos desafíos" con el club de Guadalajara.

El ex defensor de River, Deportivo Español, Ferro Carril Oeste y Argentinos Juniors, entre otros, obtuvo su segundo título como entrenador luego del Campeonato de Primera División 2014 con Racing Club.

Atlas ganó un nuevo título después de 70 años con la victoria 4-3 por penales ante León. El arquero colombiano Camilo Vargas contuvo dos penales y el delantero argentino Julio Furch convirtió el cuarto gol que concretó el campeonato para los "Zorros". (Télam)