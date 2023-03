Estudiantes logró un valioso triunfo en el cierre del encuentro ante Huracán por 2 a 1 y lo dejó sin invicto, esta noche en el estadio Uno, en el marco de la séptima jornada de la Liga Profesional 2023. Mauro Boselli, a los 10 minutos de la primera etapa, y Santiago Ascacibar, a los 50 del complemento, le dieron el triunfo al conjunto "Pincha", mientras que Juan Garro, a los 18 del segundo tiempo, marcó la igualdad transitoria para el "Globo". Estudiantes, con la necesidad de volver al triunfo y con Eduardo Domínguez como flamante entrenador, tuvo un comienzo auspicioso en los primeros minutos, en los cuales fue dominador del juego con criterio y, tras una buena triangulación, el inoxidable Boselli, empujó la pelota al fondo de la red para poner la historia 1 a 0 antes del cuarto de hora. Huracán, con un equipo alternativo -ya que se juega el ingreso a la Copa Libertadores a mitad de semana, respondió tres minutos más tarde con un remate mordido de Juan Manuel García, pero Luciano Lollo logró salvar a Mariano Andújar y sacó la pelota en la línea. La primera etapa contó con un interesante ida y vuelta, en el que Estudiantes mostró una mejor versión que su rival, pero no logró ampliar el marcador antes del descanso. Ya en el complemento, lo del conjunto local fue interesante: apostó un juego punzante con las apariciones en ofensiva de los laterales y puso en aprietos a su rival con acciones de pelota parada, aunque la falta de lucidez, no le permitió sacar ventajas. El equipo de Parque Patricios no la pasó bien, pero con los cambios que propuso Diego Davobe en el mediocampo, le dio otro sello a su formación y ejerció una buena presión que le permitió llegar al empate mediante el tanto de Juan Garro -quien había ingresado minutos antes-, en su primer avance en el complemento. El partido prosiguió con un ida y vuelta dramático, en el que ambos elencos tuvieron situaciones concretas para llevarse el triunfo, pero fue Estudiantes el que supo aprovechar su momento en la última acción del partido para llevarse un triunfo valioso.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Liga Profesional 2023. Fecha 7. Estudiantes (2) – (1) Huracán. Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Darío Herrera.. Estudiantes: Mariano Andújar; Luciano Lollo, Jorge Rodríguez, Zaid Romero; Leonardo Godoy, José Sosa, Santiago Ascacibar, Emmanuel Más; Benjamín Rollheiser, Pablo Piatti; Mauro Boselli

DT: Eduardo Domínguez. Huracán: Lucas Chaves; Fernando Torrent, Gastón Sauro, Joaquín Novillo, Lucas Carrizo; Matías Gómez, Agostino Spina, Fernando Godoy, Santiago Luján; Juan Manuel García y Lucas Castro. DT: Diego Dabove.. Gol en el primer tiempo: 10m Mauro Boselli (E).. Goles en el segundo tiempo: 18m Juan Garro (H), 50m Santiago Ascacibar (E).. Cambios en el segundo tiempo: 10m Santiago Hezze por Spina (H), Juan Garro por Luján (H), Valentín Burgoa por Gómez (H); 12m Fernando Zuqui por Sosa (E), Guido Carrillo por Boselli (E); 27m Federico Fattori por Godoy (H); 31m Mauro Méndez por Piatti (E); 37m Guillermo Soto por Torrent (H); 40m Franco Zapiola por Rollheiser (E), Matías Godoy por Lollo (E). LG/AMR NA