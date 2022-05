El entrenador de Estudiantes, de La Plata, Ricardo Zielinski, resaltó que su equipo "jugó con inteligencia" el partido que le ganó anoche como local a Nacional, de Montevideo, por 1 a 0, y le permitió solidificar su condición de único puntero del Grupo C de la Copa Libertadores.

"Fue un partido difícil, pero lo manejamos bien, con inteligencia, y se podría inclusive haber ampliado el marcador, porque tuvimos varias aproximaciones que no terminamos bien”, analizó el "Ruso" Zielinski después de la victoria de los platenses en el colmado estadio Jorge Luis Hirschi.

"Estudiantes es un equipo humilde, que trata de hacer las cosas bien, siempre con mucho esfuerzo. Y también influye en este buen presente tanto en la Libertadores como en la Copa de la Liga es que nuestra gente siempre nos empuja hacia delante”, destacó.

Zielinski apreció que así como "se le ganó bien a Nacional, hay que decir que se tienen que seguir haciendo las cosas de la misma manera que hasta ahora, con la necesidad de mejorar siempre, porque también sabemos que no nos sobra nada y todo nos cuesta mucho".

Por su parte, el zaguero central Fabián Noguera se refirió a la polémica del final, cuando fue partícipe de una acción dudosa en la que aparentó cometer una mano-penal que no fue castigada por el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

"La pelota me pega en otra parte del cuerpo y después en la mano, pero sin ninguna intención mía por tocarla. Creo que el árbitro vio lo mismo que yo y por eso estuvo bien en no cobrar un penal que a mi entender no fue”, aclaró el marcador central de 29 años, ex Banfield y Santos, de Brasil. (Télam)