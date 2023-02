Estudiantes empató 1 a 1 ante Sarmiento de Junin en el estadio UNO, por el partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Profesional 2023 y no pudo conseguir romper con la mala racha de festejar de local. Los goles del encuentro se dieron en el segundo tiempo: a los 7 minutos, Santiago Ascacibar puso en ventaja al Pincha, mientras que Lucas Santiago Melano selló el empate a los 38. Con este resultado, Estudiantes y Sarmiento quedan igualados con 5 puntos en la tabla general, ya que ambos registran una victoria, dos empates y dos derrotas. En una primera parte a favor de Estudiantes, que arrancó metido y tomó el protagonismo del partido. Con la activa participación de Emmanuel Mas en la dinámica del juego, los primeros minutos de acción se dieron por el sector izquierdo, donde se asociaron Fernando Zuqui, Benjamín Rollheiser y Pablo Piatti. A los 20 minutos, el Pincha tuvo la primera llegada clara de la mano de Rollheiser: la jugada comenzó con la salida en Luciano Lollo y con una transición rápida la pelota llegó al surgido en River, quien remató, pero el arquero el contuvo el envío. Rápidamente, se produjo una jugada de discusión y con accidentados: Guido Carrillo saltó a disputar la pelota en el área de Sarmiento y recibió un codazo en la boca por parte de Javier Toledo. Como consecuencia de la acción, el delantero albirrojo perdió tres dientes: de manera insólita, el árbitro Andrés Merlos cobró falta en ataque y el VAR no lo llamó. Ya en el complemento, Estudiantes siguió manejando el juego y a los 7 minutos se puso en ventaja con una volea de Ascacíbar, tras a través de un córner ejecutado por Zuqui. A los 21 otra vez se produjo una jugada que generó polémica: Merlos cobró penal por una mano de Lollo, pero en el VAR observó que antes le había pegado en otra parte del cuerpo y decidió no dar el penal para Sarmiento. Si bien en el Pincha festejaron, la alegría le duró pocos minutos, ya que a los 39 llegó el empate para el Verde. Después de un centro pasado, y de un cabezazo cruzado, de izquierda a derecha, Mauro Melano apareció por el segundo palo para cruzar la pelota y poner el 1 a 1. Por la sexta fecha, Estudiantes visitará a Unión el próximo viernes desde las 20, mientras que en simultáneo Sarmiento recibirá a Rosario Central

. Esta es la síntesis de Estudiantes vs Sarmiento por la Liga Profesional: Liga Profesional. Fecha 5. Estudiantes 1 – Sarmiento 1 Estadio: Jorge Luis Hirschi - UNO Árbitro: Andrés Merlos..Estudiantes: Mariano Andújar; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero y Emmanuel Mas; Santiago Ascacíbar; Jorge Rodríguez; Benjamín Rollheiser, Pablo Piatti; Mauro Méndez y Guido Carrillo

DT Abel Balbo..Sarmiento: Sebastian Meza; Gonzalo Bettini, Juan Manuel Insaurralde, Franco Sbuttoni, Jean Pierre Rosso; Sergio Quiroga, Fernando Martínez, Emiliano Méndez, David Gallardo; Luciano Gondou y Javier Toledo. DT: Israel Damonte..Goles en el segundo tiempo: 7m Santiago Ascacibar (E), 38m Lucas Santiago Melano.Cambios en el segundo tiempo: 14m Jean Pierre Rosso por Gabriel Díaz (S), 24m Guido Carrillo por Mauro Boselli y Fernando Zuqui por José Sosa (E), 28m David Gallardo por Lisandro López (S), 33m Pablo Piatti por Mauro Méndez y Benjamín Rollheiser por Deian Verón (E), 36m Emiliano Méndez, por Nicolás Femia, Fernando Martínez por Alejandro Donatti y Sergio Quiroga por Lucas Melano (S)

.Incidencias en el segundo tiempo: 25m Mediante el VAR, Andrés Merlos revirtió la decisión del penal que le cobró a Luciano Lollo (S) NY/PT NA