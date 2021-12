Los clubes platenses Estudiantes y Gimnasia y Esgrima fueron parte de la nota que firmaron 15 entidades de las 28 que conforman la Liga Profesional de Fútbol (LPF), por la cual solicitan una asamblea extraordinaria para tratar temas “urgentes”.

Fuentes consultadas por Télam confirmaron que a los 15 firmantes se sumaron Boca Juniors, Racing Club, Unión de Santa Fe y Newell’s Old Boys de Rosario, y que mañana por la tarde se estarían reuniendo con o sin la presencia del presidente de la LPF, Marcelo Tinelli.

No hubo posiciones oficiales de los dos clubes de La Plata pero fuentes cercanas a ambas directivas coincidieron en señalar que “es muy injusto hablar de una movida golpista, sólo se reclama una mayor y mejor gestión”.

“Siempre se habló de 3 ó 4 ejes que para nuestros clubes eran claves como el decreto 12/12, las ART y loa derechos de televisión. Son todos temas de administración y de gestión, y en ninguno se avanzó”, sostuvieron.

Más adelante, coincidieron en las expresiones públicas de Hernán Arloyeda, representante de Lanús, quien contó que Tinelli sólo estuvo presente en 3 de las 27 reuniones de la Liga.

“Esto no se maneja a distancia. Hay que administrar y no se hizo. Acá no le apuntamos a Tinelli persona sino a la mala gestión o directamente a la falta de gestión”, indicaron los clubes platenses.

(Télam)