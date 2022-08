Estudiantes, de Buenos Aires derrotó a Santamarina, de Tandil por 1 a 0, como local; logró su quinta victoria consecutiva y subió al sexto puesto en el torneo de la Primera Nacional tras jugar un partido adelantado de la 30ma. fecha del principal certamen del ascenso del fútbol argentino.

El mediocampista Elías Alderete (33m. ST) anotó el gol de Estudiantes que ascendió así a la sexta ubicación con 47 puntos y permanece en zona de clasificación a octavos de final del torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga de Fútbol Profesional.

Santamarina, por su parte, está último con 24 unidades y sumó su decimoquinta derrota en el campeonato.

Estudiantes viene de derrotar a Atlético Rafaela 2 a 1 en la fecha pasada; superó a Guillermo Brown, de Puerto Madryn (3 a 2, 28va.), a Chacarita (1 a 0, 27ma.) y a Brown (Adrogué) (1 a 0, 26ta.).

Más tarde jugarán el clásico cordobés el líder Belgrano ante Instituto.

La fecha continuará de la siguiente manera:

-Mañana: Gimnasia y Esgrima (Mendoza)-Defensores de Belgrano (14:10, TyC); Flandria-Independiente Rivadavia, Villa Dálmine-Sacachispas y Riestra-Agropecuario (15); San Martín (San Juan)-Guillermo Brown (Puerto Madryn) (15:45); Temperley-Quilmes (18:10, TyC); All Boys-San Martín (Tucumán) (20:10, TyC).

-Domingo: Almirante Brown-Mitre (13.10, TyC); Gimnasia (J)-Ferro (15); Chaco For Ever-Chacarita (15.10, TyC); Deportivo Morón-Deportivo Maipú y San Telmo-Brown de Adrogué (ambos a las 15.30) y Estudiantes (RC)-Almagro (16.30).

-Lunes lo harán Atlanta-Atlético de Rafaela (19) y Güemes-Tristán Suárez (21). Libre Alvarado.

Posiciones: Belgrano 57 puntos; Instituto 52; San Martín (T) 51; All Boys 49; Gimnasia (M) 48; Estudiantes (BA) 47; Estudiantes (RC) 45; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro 44; Independiente Rivadavia Mendoza, Defensores de Belgrano y San Martín (SJ) 42; Deportivo Riestra, Deportivo Madryn, Brown (Adrogué), Brown (PM) y Deportivo Maipú (x) 38; Chacarita 37; Ferro, Dep. Morón y Mitre (SE) 36; Agropecuario y Gimnasia (J) 35; Güemes (SE) 34; Quilmes y Almirante Brown 33; San Telmo 31; Atlanta 30; Temperley y Alvarado 28; Villa Dálmine y Nueva Chicago 27; Atlético de Rafaela 26; Flandria 25; Tristán Suárez, Sacachispas y Santamarina 24.

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes de sus parciales en el partido de la séptima fecha. (Télam)