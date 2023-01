El entrenador de Estudiantes de La Plata, Abel Balbo, valoró hoy el "compromiso" y la idea de juego del plantel en vista del inicio de las competencias y afirmó que esa institución "debe ser protagonista por su historia y por la calidad del plantel".

"Todas las competiciones que juguemos las intentaremos ganar. Estudiantes debe ser protagonista por su historia y la calidad del plantel. Lógicamente no será nada fácil, pero hay que jugar con la mentalidad de ganar todos los partidos" afirmó Balbo en conferencia de prensa.

El plantel del "Pincha" realizó este jueves una nueva práctica en el Country Club de City Bell, con miras al debut en el certamen y a recibir a Tigre el sábado por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y, en este marco, explicó el trabajo que viene realizando, y remarcó el "compromiso" de sus dirigidos.

En este sentido, Balbo aseguró: "estoy muy feliz con todo el trabajo de la pretemporada" y reconoció que desde el primer al último día "hicimos muchos progresos, estamos practicando una idea nueva de juego que vamos a perfeccionar en los partidos oficiales que se vienen" y agregó" Los jugadores están comprometidos".

Asimismo, reconoció que continúa buscando los posibles once titulares para recibir este sábado al equipo "Matador" y, en ese orden, reconoció que "no tenemos un once titular, de 18 o 19 futbolistas puede jugar cualquiera, todos deben ganarse el puesto en la cancha", sin embargo, valoró el aporte de "(Pablo) Pïatti, (José) Sosa, (Mariano) Andújar y (Mauro) Boselli, quienes son ejemplos y me están ayudando a gestionar el grupo y a transmitirle a los más jóvenes lo que es Estudiantes"

"El esquema es uno, pero durante el campeonato va a ir cambiando, incluso verán partidos donde jugaremos con tres centrales. Lo que nunca va a cambiar es la idea de juego, pero nos iremos adaptando a distintas circunstancias y al tipo de rival", indicó.

En tanto sostuvo que "la llegada de (Santiago) Ascacíbar no cambió para nada la idea de juego" y si bien reconoció que "durante los partidos irá cambiando, incluso va a haber partidos en los que nos van a ver jugar con tres defensores. Lo que no va a cambiar nunca es la idea de juego", reiteró Balbo, respecto a la impronta que pretende para su equipo.

Por último y en referencia a sus dirigidos, dio detalles de los futbolistas que están con molestias físicas y aseguró que "todos están bien, a excepción del delantero Guido Carrillo, quien sufrió una molestia, y quien se encuentra en reposo. Aunque manifestó durante la jornada de este viernes "será evaluado", mientras que sobre Ezequiel Muñoz aclaró que "la semana próxima estará con el grupo y empezará a correr", y que "cuando esté bien peleará el puesto".

En cuanto a las tareas que desarrolló el plantel durante la jornada, el DT dispuso un trabajo con pelota, con un ensayo táctico con algunos indicios de cara al partido que se viene, y Mateo Pellegrino fue el reemplazante de Santiago Ascacíbar en ataque, en tanto Luciano Lollo ocupó la zaga en lugar de Zaid Romero.

De esta manera, en el ensayo los once que paró el cuerpo técnico fuero: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Santiago Núñez y Emmanuel Más; Jorge Rodríguez; Benjamín Rollheiser, Santiago Ascacíbar y Franco Zapiola; Mauro Boselli y Mateo Pellegrino. (Télam)