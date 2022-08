Estudiantes, de Río Cuarto venció esta tarde a Almagro por 1 a 0, de local y trepó al sexto lugar de la Primera Nacional, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la trigésima fecha del principal torneo de ascenso del fútbol argentino.

El defensor Gastón Bottino (13m. ST) anotó para el conjunto cordobés que festejó su segunda victoria seguida y la decimosegunda en el campeonato y que lo colocó sexto con 48 puntos.

Almagro es decimosegundo con 44 unidades y ambos se encuentran en zona de clasificación a octavos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

Chaco For Ever por su parte venció a Chacarita 2 a 0, de local y subió al séptimo lugar y también se mantiene en zona de octavos de final del Reducido.

El mediocampista Enzo Bruno (23m. ST) y Álvaro Cuello (30m. ST) anotaron para festejar la tercera victoria consecutiva del equipo chaqueño

Otros resultados de la jornada: Almirante Brown 2 (Matías Piteo y Leandro Guzmán)-Mitre (Santiago del Estero) 0; Deportivo Madryn 1 (Rodrigo Castillo -penal-)-Nueva Chicago 0; Gimnasia (Jujuy) 0-Ferro 1 (Federico Murillo); Deportivo Morón 1 (Gonzalo Salega)-Deportivo Maipú 0 y San Telmo 1 (Juan Requena)-Brown (Adrogué) 1 (Mateo Acosta).

=Resumen de la fecha=

-Viernes: Estudiantes (Buenos Aires) 1 (Elías Alderete)-Santamarina (Tandil) 0 y Belgrano 1 (Alejandro Rébola)-Instituto 0.

-Sábado: Gimnasia (Mendoza) 0-Defensores de Belgrano 1 (Ezequiel Aguirre); Flandria 0-Independiente Rivadavia 1 (Velentín Perales); Villa Dálmine 0-Sacachispas 0; Deportivo Riestra 1 (Walter Acuña -penal-)-Agropecuario 0; San Martín (San Juan) 4 (doblete de Ignacio Lago, Tomás Fernández y Matías Giménez); Temperley 2 (Luis López y Facundo Callejo -penal-)-Quilmes 3 (Rafael Barrios y doblete de Mariano Pavone) y All Boys 2 (Fernando Brandán y Octavio Bianchi)-San Martín (Tucumán) 2 (Rodrigo Herrera y Juan Miritello).

-Mañana cerrarán la fecha Atlanta-Atlético de Rafaela (19) y Güemes-Tristán Suárez (21). Libre Alvarado.

Posiciones: Belgrano 60 puntos; Instituto y San Martín (T) 52; All Boys 50; Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) 48; Chaco For Ever y Estudiantes (BA) 47; Independiente Rivadavia, San Martín (SJ), D. de Belgrano 45; Almagro 44; D. Madryn y Riestra 41; Morón, Brown (Adrogué) y Ferro 39; Deportivo Maipú (x) y Brown (PM) 38; Chacarita 37; Quilmes, Alte. Brown y Mitre (SE) 36; Agropecuario y Gimnasia (J) 35; Güemes (SE) 34; San Telmo 32; Atlanta 30; Temperley, V. Dálmine y Alvarado 28; Nueva Chicago 27; Atlético de Rafaela 26; Flandria y Sacachispas 25; Tristán Suárez y Santamarina 24.

(x) Se le descontaron tres puntos por incidentes de sus parciales en el partido de la séptima fecha. (Télam)