Estudiantes de Río Cuarto alcanzó la tercera posición del torneo de la Primera Nacional, al ganarle esta noche de local a San Martín de San Juan por 3 a 1 en el partido que abrió la 13ra fecha.

Luis Silba, Gastón Arturia y Marcos Hermann anotaron los goles del equipo cordobés; el propio Arturia, en contra de su valla, marcó el tanto de los sanjuaninos.

Con la victoria, Estudiantes llegó a las 21 unidades y alcanzó a Brown de Adrogué en el tercer puesto de la tabla.

San Martín SJ suma 17, igual que otros seis equipos, y por ahora queda al margen de la zona de clasificación al Reducido.

La jornada seguirá de la siguiente manera:

Mañana: Villa Dálmine-Belgrano de Córdoba (14.10); Deportivo Madryn-Chaco For Ever, Flandria-All Boys, Deportivo Morón-San Telmo y Almagro-Estudiantes de Buenos Aires (todos a las 15.30), Independiente Rivadavia-Chacarita (18), Gimnasia de Jujuy-Güemes (19), Alvarado-Atlanta (19.30), Instituto-Tristán Suárez (21) y Almirante Brown-Deportivo Riestra (21.15, DeporTV)

Lunes: Sacachispas-San Martín de Tucumán (15.05, TyC Sports), Deportivo Maipú-Atlético de Rafaela (16), Mitre-Defensores de Belgrano (16.30), Quilmes-Guillermo Brown (17.05, TyC Sports), Nueva Chicago-Santamarina (19.10) y Temperley-Gimnasia de Mendoza (21.10, TyC Sports). El martes culminará con Ferro Carril Oeste-Brown de Adrogué (21.10, TyC Sports)

Posiciones: Belgrano 28 puntos; San Martín (T) 24; Brown A y Estudiantes RC 21; Instituto 20; Chacarita 19; Gimnasia (Mendoza), All Boys, Chaco For Ever y Riestra 18; Deportivo Madryn, Agropecuario, San Martín (SJ), Estudiantes (BA), Almirante Brown, Brown PM y Almagro 17; Deportivo Maipú (+) y Defensores de Belgrano 16; Atlanta e Independiente Rivadavia 15; Agropecuario 14; Quilmes, Rafaela, Chicago y Alvarado 13; Morón y San Telmo 12; Gimnasia J 11; Sacachispas, Mitre SDE, Flandria y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez, Ferro y Temperley 9; Güemes SDE y Santamarina 8.

(+) A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en 7ma. fecha. (Télam)