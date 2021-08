Estudiantes de La Plata buscará mañana seguir por el camino del triunfo cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero, elenco que intentará volver al triunfo, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará a partir de las 20:15 en el estadio Madre de Ciudades con Silvio Trucco como juez principal, quien estará asistido por los jueces de línea Marcelo Bistocco y Adrián Delbarba, y será televisado en directo por la TV Pública y por las señales deportivas de cable ESPN y Fox Sports Premium. Central Córdoba viene de empatar 1 a 1 en su visita a Argentinos Juniors y el técnico Gustavo Coleoni aún no confirmó si mantendrá en el elenco titular a Matías Mier o si decidirá el ingreso de Leonardo Sequeira

Por su lado, Estudiantes de La Plata goleó por 4 a 0 a Arsenal como local y el entrenador Ricardo Zielinski aguardará por la recuperación de Gustavo Del Prete, pero si el jugador uruguayo no llega en óptimas condiciones, su lugar será ocupado por el delantero ecuatoriano, Jaime Ayoví. Además, Zielinski no tendrá disponible a Manuel Castro, quien no viaja a Santiago Del Estero debido a que será padre en las próximas horas y en su reemplazo entraría Nahuel Estévez oDavid Ayala.. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles: Liga Profesional Quinta fecha Central Córdoba (SdE)– Estudiantes (LP) Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero) Árbitro: Silvio Trucco Hora de inicio: 20:15 - TV: TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium. Central Córdoba (SdE): Andrés Mehring; Gonzalo Bettini, Alejandro Maciel, Federico Andueza, Oscar Salomón, Jonathan Bay; Cristian Vega, Juan Galeano, Silvio Martínez; Milton Giménez y Matías Mier o Leonardo Sequeira. DT: Gustavo Coleoni. Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Nicolás Pasquini; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, David Ayala o Nahuel Estévez, Juan Manuel Sánchez Miño; Leandro Díaz o Jaime Ayoví y Francisco Apaolaza. DT: Ricardo Zielinski. KDV/GAM NA