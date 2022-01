(Agrega resultado de partido)

Estudiantes de Buenos Aires venció a Deportivo Morón por 2 a 1 en el segundo partido amistoso que jugaron hoy, preparatorio para el nuevo torneo de la Primera Nacional que comenzará el domingo 13 de febrero.

En el partido que se jugó en el predio Pampa, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, el equipo de Caseros ganó con goles de Luca Ramírez y Nicolás Fernández; descontó para el "Gallo", Lucas Angelini, de penal. Previamente, ambos equipos jugaron un encuentro que finalizó sin abrir el marcador.

En otro ensayo disputado hoy, Defensores de Belgrano jugó su primer partido de la pretemporada ante Racing Club, de la Liga Profesional de Fútbol.

El primer encuentro lo ganó 1 a 0 el equipo visitante en el predio Tita Mattiusi, con gol de Martín Ríos y el otro lo perdió ante la "Academia" con un triplete de Javier Correa 3 a 1 (Juan Baiardino).

En un clásico del fútbol mendocino, Deportivo Maipú se impuso como visitante ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1 a 0, con un gol de Bruno Nasta, en un encuentro de preparación que se desarrolló en el estadio Víctor Legrotaglie.

Por último, Nueva Chicago jugó Talleres de Remedios de Escalada, que milita en la Primera B, en el Hindú Club. El primer encuentro fue 2 a 1 a favor de Talleres y el último también 2 a 1, pero para el "Torito" de Mataderos.

Otros resultados de la jornada: Villa Dálmine 1 - Estudiante de Río Cuarto 1, All Boys 0 - Puerto Nuevo 0 (Primera C), Brown de Adrogué 0 - Midland 0 (Primera C) y Quilmes 1 - Argentinos Juniors 3.

