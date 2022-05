Estudiantes de Buenos Aires superó hoy a Nueva Chicago por 1 a 0 y subió al sexto lugar en el torneo de la Primera Nacional, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la 14ta. fecha del certamen.

El volante Enzo Acosta (33m. ST) que ingresó en el segundo tiempo anotó para festejar la quinta victoria del equipo de Caseros en el torneo.

La victoria posicionó a Estudiantes en el sexto lugar del campeonato con 21 puntos mientras que Nueva Chicago quedó 22do. con 16 unidades.

Deportivo Riestra, a su vez, cayó por goleada ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy 4 a 0 y desperdició la oportunidad de acercarse a los primeros puestos del certamen.

El delantero Gabriel Méndez (28m. PT), el volante Matías Palavecino (39m. PT), Leandro González (4m. ST) y Esteban González (41m. ST), marcaron para el equipo norteño, que festejó su tercera victoria.

El resultado posicionó a Riestra en la undécima colocación con 19 puntos mientras que Gimnasia ascendió a la 28va. posición con 14 unidades.

Defensores de Belgrano igualó ante Sacachispas 1 a 1, como local, resultado que le impidió al local acercarse a la zona de clasificación para el Reducido por el segundo ascenso a la LPF.

El atacante Juan Olivares (22m. PT) abrió el marcador de tiro penal para los de Núñez y el delantero Robertino Giacomini (38m. ST) lo empató para la visita.

La igualdad colocó a Defensores en la 17ma. posición con 18 puntos y Sacachispas es 30mo. con 11 unidades.

Otro resultado de la jornada: San Martín (San Juan) 0 - Alvarado (Mar del Plata) 0.

Luego jugarán Atlético Rafaela-Quilmes, Tristán Suárez-Agropecuario y Belgrano-Almirante Brown.

La 14ta. fecha de la Primera Nacional se juega así:

-Viernes: San Telmo 2 - Deportivo Madryn 1 y Atlanta 1 - Almagro 1.

- Hoy: Riestra 0 - Gimnasia (Jujuy) 4, Defensores de Belgrano 1 - Sacachispas 1. San Martin (SJ) 0 - Alvarado 0 y Estudiantes (BA) 1 - Nueva Chicago 0; luego jugarán Atlético de Rafaela- Quilmes, Tristán Suárez- Agropecuario y Belgrano-

Almirante Brown.

-Domingo: Brown de Adrogué-Mitre (11:00 horas), Guillermo Brown-Independiente Rivadavia (15), Gimnasia de Mendoza-Deportivo Morón y Chaco For Ever-Estudiantes de Río Cuarto (TyC Sports) (16), Chacarita-Ferro (18.35, TyC Sports) y Güemes-Flandria (19).

- Lunes 9: All Boys-Temperley (19.10, TyC Sports), Santamarina-Deportivo Maipú (20.30) y San Martín de Tucumán-Instituto (21.10, TyC Sports).

+ Posiciones: Belgrano 32 puntos; San Martín (T) 27; Brown (A) 24, Chacarita 22; All Boys, Estudiantes (BA) y Estudiantes (RC) 21; Deportivo Madryn e Instituto 20; Gimnasia (M), Almirante Brown, Riestra y Almagro 19; Agropecuario, Chaco For Ever, San Martín (SJ) y Defensores de Belgrano 18; Deportivo Maipú (x), Quilmes, Brown (PM) y Alvarado 17; Nueva Chicago y Atlanta 16; Atlético Rafaela, Deportivo Morón, Independiente Rivadavia y San Telmo 15; Gimnasia (J), 14; Mitre (SdE), Sacachispas y Güemes (SdE) 11; Tristán Suárez, Flandria, Temperley y Villa Dálmine 10; Ferro 9 y Santamarina 8.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 7. (Télam)