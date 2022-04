Estudiantes de Buenos Aires, le ganó hoy a Alvarado de Mar del Plata, por 2 a 0, como local y entró en zona de octavos de final para jugar el torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, en la continuidad de la 12da. fecha del certamen.

El mediocampista Sebastián Mayorga (8m. PT) y el volante Elías Alderete (18m. ST) anotaron para celebrar la cuarta victoria del equipo de Caseros en el campeonato.

El resultado colocó Estudiantes en la 13ra. ubicación con 17 puntos y entró en zona de Reducido por el segundo ascenso. Alvarado por su parte está 25to. con 13 unidades.

Nueva Chicago a su vez empató con Atlético Rafaela 1 a 1, como visitante y sumó su séptimo empate en el torneo.

El volante Tomás González (23m. PT) anotó para el "Torito" de Mataderos y el defensor Nicolás Aguirre (9m. ST), que ingresó en el segundo tiempo, lo igualó para el equipo local.

Con el empate, Chicago se colocó 24to. con 13 puntos y Rafaela se ubicó 23ro. también con 13 unidades.

Guillermo Brown, de Puerto Madryn, perdió ante Deportivo Maipú, de Mendoza por 1 a 0 y no pudo colocarse en los primeros lugares del campeonato.

Alejandro Cabral, zaguero del equipo mendocino, convirtió a los 43 minutos de la etapa inicial. La derrota mantuvo a Brown en la 14ta. posición con 17 puntos y Maipú subió al 16to. lugar con 16 unidades.

Más tarde jugarán Güemes, de Santiago del Estero ante Almirante Brown, de Isidro Casanova.

La 12da. fecha de la Primera Nacional se desarrolla de la siguiente manera:

-Viernes: San Martín (Tucumán) 0 - Mitre (Santiago del Estero) 4.

-Sábado: Brown (Adrogué) 1 - Independiente Rivadavia 1, San Telmo 3 - Temperley 1, Atlanta 0 - Estudiantes (Río Cuarto) 0, Chacarita 2 - Quilmes 2, San Martín (San Juan) 3 - Deportivo Madryn 2, Tristán Suárez 2 - Sacachispas 1, Santamarina 0 - Almagro 0, All Boys 2 - Gimnasia (Jujuy) 0 y Chaco For Ever 1 - Deportivo Morón 0.

-Hoy: Atlético Rafaela 0 - Nueva Chicago 1, Estudiantes (Buenos Aires) - Alvarado, Brown (Puerto Madryn) - Deportivo Maipú, luego jugará Güemes (Santiago del Estero) - Almirante Brown.

-Mañana: Deportivo Riestra-Villa Dálmine (15.30), Agropecuario-Instituto (15.35), Gimnasia (Mendoza)-Flandria (19.10) y Defensores de Belgrano-Ferro (21.10).

Libre: Belgrano.

Posiciones: Belgrano 28 puntos; San Martín T 24; Brown A 21; Instituto 20; Chacarita 19; All Boys, Chaco For Ever y Estudiantes RC 18; Deportivo Madryn, Riestra, San Martín SJ, Almirante Brown, Estudiantes (BA), Brown PM y Almagro 17 y Deportivo Maipú (+) 16; Gimnasia M, Atlanta, Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano 15; Agropecuario 14; Quilmes, Rafaela, Nueva Chicago y Alvarado 13; Deportivo Morón y San Telmo 12; Gimnasia J 11; Sacachispas, Mitre SDE y Flandria 10; Tristán Suárez, Temperley y Villa Dálmine 9; Ferro y Santamarina 8 y Güemes SDE 5.

+A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en fecha 7. (Télam)