Estudiantes de Buenos Aires le ganó hoy a Atlético Rafaela por 2-1, en condición de visitante, y continúa escalando en las posiciones del torneo de la Primera Nacional, al iniciarse la 29na. fecha.

El conjunto de Caseros alcanzó su cuarto éxito consecutivo y trepó a la sexta colocación, con 44 unidades. Los goles del elenco que dirige el DT Walter Otta fueron obra de Juan Cruz Randazzo (Pt. 39m.) y Kevin González (St. 44m.).

El conjunto santafesino, que continúa complicado con la permanencia en la categorìa y apenas acumula 26 unidades, había establecido la igualdad provisoria por intermedio de un tanto en contra de su valla de Nicolás Pelaitay (St. 9m.).

La fecha continuará de la siguiente manera:

+Mañana: 14:10 horas, (TyC Sports), Sacachispas-Belgrano; 15, Quilmes-Flandria y Deportivo Maipú-Temperley; 18:10 (TyC Sports), Instituto-Riestra.

+ Domingo: 13, Tristán Suárez-All Boys ; 14.45 (DirectTV) Chacarita-San Martín de San Juan; 15.00, Guillermo Brown-Atlanta, Brown de Adrogué-Chaco For Ever, Defensores de Belgrano-San Telmo; Almagro-Deportivo Madryn; 16, Alvarado-Estudiantes de Río Cuarto; 16.30, Mitre de Santiago del Estero-Villa Dálmine; 17.40 (TyC Sports) San Martín de Tucumán-Gimnasia de Mendoza.

+ Lunes: 15.30 (TyC Sports) Nueva Chicago-Deportivo Morón, 16.00, Independiente Rivadavia Mendoza-Gimnasia de Jujuy y 21.10 (TyC Sports) Ferro-Almirante Brown.

+ Martes: 21.10 (TyC Sports), Agropecuario-Güemes de Santiago del Estero. Libre: Santamarina de Tandil.

Posiciones: Belgrano 56 unidades; Instituto 51; San Martin (T) 50; Gimnasia y Esgrima (M) 47; All Boys 46; Estudiantes Bs. As. 44; Almagro 43; Estudiantes (RC) 42; Defensores de Belgrano, Chaco For Ever y San Martín SJ 41; Independiente Rivadavia 39; Brown de Adrogué 38; Deportivo Riestra y Deportivo Madryn 37; Chacarita 36; Deportivo Morón, Gimnasia y Esgrima (J), Guillermo Brown (PM) y Deportivo Maipú 35; Güemes de Santiago del Estero 34, Ferro, Mitre y Almirante Brown 33; Agropecuario 32; Quilmes, San Telmo y Atlanta 30; Temperley y Alvarado 28; Villa Dálmine 27; Atlético de Rafaela y Nueva Chicago 26; Flandria 25; Tristán Suárez y Ramón Santamarina 24; Sacachispas 23. (Télam)