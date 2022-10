Estudiantes de La Plata venció 3 a 1 a Lanús y se mantuvo en los puestos de Copa Sudamericana, mientras que el Granate no consigue salir del fondo de la tabla, en un partido disputado en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la vigésima cuarta fecha. Leandro Díaz, a los 21 y 39 minutos del primer tiempo, y Mauro Boselli, a los 29 del complemento, anotaron los goles del elenco platense, mientras que José Sand, a los 37 del segundo período, descontó para el "Granate". Con este triunfo Estudiantes cortó una racha negativa de cinco partidos sin poder ganar, con cuatro derrotas al hilo y un empate. Por otro lado, Lanús no se pudo recuperar del 0-4 sufrido en su casa contra Argentinos Juniors y esta tarde volvió a dejar una imagen muy floja en su desempeño, sobre todo a la hora de definir las jugadas y en defensa, y está pagando con la última posición del campeonato en la tabla anual. El partido que comenzó intenso por parte del "Granate", con ganas de aproximarse al arco rival y con oportunidades, ya que Estudiantes dejó un mediocampo muy débil que fue superado con facilidad por el trío rival, aunque Mariano Andújar estuvo muy firme en el arco y sacó varias pelotas que pudieron haber marcado el triunfo transitorio del elenco visitante. Pero una desatención en la mitad de la cancha dejó un avance del Pincha a merced de la defensa visitante, centro perfecto de Franco Zapiola desde la izquierda y con un poco de fortuna, ya que Fernando Monetti no llegó al balón cuando fue a cortar el tiro, Leandro Díaz la empujó con su pecho para marcar el 1 a 0 parcial, cuando no lo merecía. El dueño de casa se fue adueñando del partido de a poco y aprovechó que Lanús es de las peores defensas que tuvo el torneo, por lo que Manuel Castro hizo un jugada bárbara por el sector derecho, se la dejó al medio para que Leandro Díaz pueda deslizarse en el suelo ante el arquero y marcar su doblete paraestirar la ventaja del Pincha con jerarquía. Estudiantes se mostró más relajado en el inicio del complemento, dejándole espacios a la visita para que pudiera jugar a su antojo, por lo que el Granate se puso en marcha con el ingresado José Sand a la cabeza y trató de igualar las acciones pero la firmeza de la defensa local no le permitió descontar en el marcador y de a poco se le fueron acabando las ideas. Leandro Díaz encaró desde tres cuartos de cancha y habilitó a Mauro Boselli, quien quedó mano a mano tras encarar al arquero y definió al arco, pero Díaz tocó el balón en el momento justo que partió el pase por lo que se metió a la valla de manera confusa, sin embargo, por una posición adelantada de Boselli, el gol no fue convalidado. Cuando Lanús era más en el juego e intentaba descontar con más ímpetu que Estudiantes de marcar un tercer gol, Manuel Castro le bajó una pelota perfecta a Boselli y el goleador se tiró de palomita y estampó el 3 a 0 lapidario para el Granate. Para maquillar el resultado, José Sand aguantó la presión de Jorge Rodríguez en el área y bajó un cabezazo de Yonathan Cabral, quien había buscado el centro de Franco Orozco, y el Pepe puso con mucha precisión el 3 a 1, cuando Lanús ya estaba casi sin ideas y se vio superado por el dueño de casa hasta que finalizó el encuentro. Esta es la síntesis del encuentro: Liga Profesional. Fecha 24 Estudiantes 3 – Lanús 1. Estadio: Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Héctor Paletta. Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Jorge Morel, Fabián Noguera, Emmanuel Más; Jorge Rodríguez; Manuel Castro, Benjamín Rollheiser, Franco Zapiola; Mauro Boselli, Leandro Díaz

DT: Pablo Quatrocchi. Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Yonathan Cabral, Julián Aude; Luciano Boggio, Tomán Belmonte, Facundo Pérez, Franco Troyansky, Brian Blando, Lautaro Acosta. DT: Frank Kudelka. Goles en el primer tiempo: 21m y 39m Díaz (E). Goles en el segundo tiempo: 29m Boselli (E), 37m Sand (L). Cambios en el segundo tiempo: al inicio Franco Orozco por Troyansky (L) y José Sand por Pérez (L), 22m Mauro Méndez por Díaz (E), 22m Gonzalo Piñeiro por Zapiola (E), 31m Leonardo Heredia por Rollheiser (E), Ignacio Cechi por Acosta (L) y Samuel Careaga por Boggio (L), 40m Lucas Varaldo por Blando (L), 41m Luciano Lollo por Morel (E) y Agustín Palavecino por Boselli (E). FIG/GAM NA