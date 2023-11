(Agrega declaraciones)

El arquero y capitán de Racing, Gabriel Arias, se mostró muy molesto tras el 1 a 1 ante Central Córdoba en Avellaneda, igualdad que el equipo santiagueño logró sobre el final, y manifestó que está "podrido de recibir goles en los últimos minutos".

"Si no sabemos aguantar un resultado, si no podemos hacer un esfuerzo los últimos minutos del partido, es una mierda. Un resultado así no nos sirve para las aspiraciones que tenemos. Necesitamos ganar, ganar y ganar, porque es lo único que nos vale", dijo Arias al término del encuentro en el Cilindro de Avellaneda.

"Hay que empezar a convencerse de que se puede. Estamos en un momento en el que cualquier jugada en la que nos llegan, nos convierten. Tuvieron muy pocas situaciones ellos durante el partido, y en una jugada en los últimos minutos te terminan empatando y sacando dos puntos en tu casa que no puede ocurrir", disparó el arquero.

Por su parte el técnico racinguista Sebastián Grazzini se manifestó "triste" por el empate en condición de local, por la duodécima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

"Nos vamos tristes porque nos empatan en la última jugada. No hicimos un buen partido. Fue el más flojo desde que estamos a cargo", dijo Grazzini en conferencia de prensa.

"Nos faltó poder cerrar el partido. En líneas generales no fue bueno lo que hicimos", continuó tras el encuentro jugado en el Cilindro de Avellaneda.

"Creo que fue el que más nos costó desde que llegamos. Habíamos sido premiados con un gol y no pudimos terminarlo", agregó.

El técnico alterno de Racing, junto a Ezequiel Videla, se refirió a la vuelta del colombiano Johan Carbonero luego de más de siete meses afuera de las canchas por una lesión.

"Johan hizo una excelente recuperación, fue de menos a más y por eso lo hicimos jugar. Es entendible que vuelva de una lesión tan larga con algunos temores. Lo vemos muy bien y obviamente vamos a usarlo cuando lo necesitemos", concluyó Grazzini. (Télam)