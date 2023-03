Ricardo Gareca volvió hoy a la dirección técnica de Vélez Sarsfield exactamente 10 años después de su primer y exitoso ciclo de cuatro años con 65 recién cumplidos el pasado 10 de febrero, pero aseguró que "ahora" se siente "más nervioso que aquella vez".

"Sinceramente estoy más nervioso ahora que en aquel momento (su anterior ciclo se extendió desde 2009 hasta 2013), porque no quiero defraudar a nadie. Por eso voy a trabajar más que antes, ya que según pasa el tiempo uno tiene más responsabilidad, ya que uno se siente más maduro", resaltó Gareca en su presentación ante los medios de prensa en el club de Liniers.

"Este momento es muy especial, porque estar nuevamente en Vélez me trae muchos recuerdos de todo tipo a partir de lo vivido aquí. Por eso es un honor que me hayan dado la oportunidad de estar nuevamente al frente del equipo y les agradezco por confiar nuevamente en mí", destacó el "Tigre" ante los directivos y el secretario técnico Christian Bassedas que lo rodeaban.

Esos dirigentes fueron el presidente del club, Sergio Rapisarda y el vice, Diego González. El primero de ellos reconoció que la salida del antecesor de Gareca, el "Cacique" Alexander Medina los "sorprendió. Fue después de perder con Boca y fue un día triste para todos, pero Bassedas se ocupó de todo y cerramos bien la historia. Quedamos al día en lo económico", aclaró el titular velezano.

MIRÁ TAMBIÉN El tenista argentino Pella venció al brasileño Monteiro y pasó a la segunda ronda en Indian Wells

Luego Gareca siguió manifestando su sentir por esta vuelta al club de Liniers y destacó que "una característica de la institución es que hace sentir bien a la gente. Lo viví primero como jugador y después como técnico, por lo que siempre le estaré agradecido a la gente".

"Y en cuanto a lo futbolístico, nos gusta el plantel que vimos, porque nos dio buenas sensaciones en todos los aspectos. Por eso cuando Christian me llamó para estar al frente otra vez realmente me gustó el desafío", afirmó.

"Lo que todavía está abierto es el cargo de ayudante de campo, ya que en mi cuerpo técnico en la selección de Perú lo tenía a Nolberto Solano (ex Boca Juniors) y ahora estamos entre el 'Turu' José Flores y Patricio Camps, que por estas horas se está desvinculando del seleccionado de Venezuela junto a José Pekerman y Fernando Batista", explicó.

Y a propósito de seleccionados y su posibilidad de ser el reemplazante de su compatriota Gustavo Alfaro en el de Ecuador, resaltó que hubo "conversaciones y un interés mutuo. Pero pasó el tiempo y nada se concretaba, hasta que apareció Vélez y aquí estamos".

"Respecto de lo que decía del plantel, por ejemplo a Lautaro Gianetti lo tuve de chiquito y después creció mucho con Gabriel Heinze. Y por ejemplo en cuanto a los más experimentados está Lucas Pratto, con el que ya tuve una charla. Quiero ver al que es hoy a los 34 años, porque aquel que conocimos con 24 ya no vuelve más", refirió.

"Porque en Vélez la vara siempre es alta, ya que es un grande ganador, tal como lo demuestra la historia. Siempre la gente va a exigir y nos tendremos que enfocar en mejorar partido tras partido. Acepto el desafío y lo que le pido a la gente es que sepa que lo pasado es pasado. Que no me juzgue por lo que todo el mundo ya sabe, sino por lo que vendrá", alertó.

Gareca sostuvo que a él le gustaba "el Vélez de la década del 90, con Carlos Bianchi al frente, ya que históricamente tuvo grandes jugadores y un estilo de juego que le gusta a la gente. Pero en esa década, además de jugar bien, le agregó una actitud muy importante que necesitaba una institución como Vélez".

"Personalmente tuve frustraciones en otros equipos, por lo que aventurar cómo me va a ir ahora y si podremos revertir la situación, es una incógnita. Tengo fe en los jugadores y en mi equipo de trabajo, pero lógicamente no sé como me irá esta vez", argumentó.

"Lo que sucede es que nuestro campeonato, como el de Brasil, son de los más competitivos de la región, y por eso todos los entrenadores que trabajan acá lo hacen pensando en sus posibilidades de consolidación y crecimiento", completó el "Flaco".

"Gareca está fuerte, lúcido y sabio, y eso nos reconecta con la esperanza", describió Bassedas a su "amigo". Después de las "flores", y a la espera del "Turu", el preferido del "Tigre", la segunda etapa del hombre de Tapiales en el "Fortín" ya está en marcha. (Télam)