El delantero Milton Caraglio, quien regresó a la entidad luego de 11 años, confió este mediodía que está "muy contento, feliz de haber vuelto a Central", que es su "club" y su "ciudad", y que está "tratando de disfrutar de todo lo bueno" que está viviendo esa institución "en los últimos tiempos".

En una videoconferencia de prensa organizada por el club desde el country de Arroyo Seco, Caraglio, de 32 años, declaró a Télam que "con el (director técnico de Rosario Central, Cristian) Kily (González) hablo más por teléfono por esta etapa del aislamiento, tengo una relación muy linda con él y el hecho de que él estuviera acá hizo que tuviera más posibilidades, rescato su humildad y ahora estoy obligado a llegar lo más alto posible".

Consultado sobre su debut en el equipo, Caraglio advirtió que "cuando se corte el aislamiento voy a estar a disposición del Kily, no sé si él querrá que sea contra Godoy Cruz (el lunes, en Mendoza) o en la vuelta por la Copa (el jueves 22, contra Deportivo Táchira de Venezuela, en el Gigante de Arroyito)".

Requerido sobre su posición ideal como delantero, Caraglio contó que "a lo largo de mi carrera me he adaptado a las características del otro delantero y, si bien soy más un clásico centrodelantero, también me gusta jugar y ser punzante".

Respecto de las diferencias con el fútbol mexicano, Caraglio advirtió que "el fútbol argentino es complicado, es más físico, aunque puede ser con el VAR lo sea un poco menos, pero es muy físico, los equipos se preparan muy bien y espero poder adaptarme". (Télam)