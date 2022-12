Tras la eliminación de Brasil ante Croacia en los cuartos de final del Mundial de Qatar, Neymar compartió un descargo en Instagram en el que se mostró "destrozado psicológicamente" por la sorpresiva caída de la selección verdeamerela.

"Estoy psicológicamente destruido. Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, la cual me dejó paralizado 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por mucho tiempo, desafortunadamente", escribió el 10 del Scratch. En la publicación incluyó una foto suya tendido en el piso tras la derrota

Tras haber abierto el marcador en la primera parte del tiempo extra con un gol colectivo brillante que finalizó el propio Neymar, Brasil no pudo sostener la ventaja y Croacia llegó al empate de la mano de Bruno Petkovic a falta de tres minutos para el final.

En los penales, los europeos fueron más efectivos y triunfaron por 4 a 2 sin que "Ney" pudiese patear desde los doce pasos. El portador de la 10 del Scratch acabó desconsolado entre lágrimas.

"Luchamos hasta el final. De eso estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso y dedicación. Este grupo se lo merecía, nos lo merecíamos, Brasil se lo merecía. ¡Pero esta no fue la voluntad de Dios!", lamentó en la publicación que tuvo miles de comentarios de apoyo, entre ellos de Pelé y Ricardo Kaká

"Valió la pena cada sacrificio para sentir el cariño de cada uno desde dentro del campo. Gracias a todos por vuestro apoyo con nuestra selección", continuó.

Rodeado de estrellas y nuevos talentos, se creía que el proyecto liderado por el DT Tite desde 2016 llegaba en su punto justo de maduración al Mundial de Qatar y como uno de los grandes candidatos.

Sin embargo, Brasil se estrelló antes de lo previsto. Enfrente se plantó un rudo equipo croata, cuya preponderancia en el fútbol de selecciones ya es una tendencia, teniendo en cuenta que en 2018 fue finalista, donde cayó a manos de Francia, el último campeón.

"Desafortunadamente, no funcionó... Va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi Dios, todo me lo has dado para no poder quejarme. Sólo gracias por cuidar de mí. Toda la honra y gloria siempre son para ti, sin importar las circunstancias", concluyó el futbolista del París-Saint Germain.

Su sueño de ser campeón mundial se frustró por tercera vez tras las eliminaciones en Brasil 2014 con el recordado 1-7 ante Alemania en semifinales (aunque él estaba lesionado) y el 1-2 contra Bélgica en cuartos de Rusia 2018. MCD/PT NA