El entrenador de Colón de Santa Fe, Sergio Rondina, admitió esta noche estar “ante el desafío más grande" de su carrera, al tomar la conducción del equipo ‘sabalero’ que intentará recuperar el terreno perdido en el torneo de la LPF.

En la conferencia de prensa de presentación, el técnico bonaerense, de 51 años, reconoció que tenía pensado descansar una vez que se fue de Central Córdoba (de Santiago del Estero), pero luego entendió que "debía aceptar este ofrecimiento”.

“Llegó el llamado de Mario (por Sciacqua, el Director deportivo del club), me subí al auto y acá estoy”, sostuvo entre sonrisas el exDT de Arsenal, que arrancó su carrera en la Primera C, en el club del cual es hincha, Ferrocarril Midland, en 2006.

“Es una oportunidad que no debía dejar pasar. Desde que arranqué en Midland me propuse crecer. Sin dudas, estoy ante el desafío más grande de mi carrera por la envergadura del club, pero siempre lo tomé de esa manera en cada club que me tocó estar. Y agradecido a cada jugador que me tocó dirigir”, expresó

Rondina reemplazará a Julio César Falcioni, quien dejó la conducción, luego de la eliminación del equipo en Copa Libertadores, a manos de Talleres de Córdoba.

Los colaboradores del flamante entrenador serán Facundo Gareca y José Moreno (ayudantes de campo); Javier Carnero e Ignacio Corteggiano (preparadores físicos); Luciano Castillo (analista de videos) y Matías Giordano (entrenador de arqueros).

“La idea es que Colón sea protagonista, que intente jugar, porque hay material importante de mitad de cancha hacia adelante”, describió.

“El triunfo con Vélez (2-1) vino bien anímicamente al grupo. El equipo respondió y está trabajando muy bien. La ilusión es meternos en una Copa”, dijo Rondina.

“El sistema (táctico) lo iremos viendo para tratar de sacarle lo mejor a cada jugador”, analizó.

La conferencia también sirvió para presentar a las seis incorporaciones que llegaron en este mercado de pases. Ellos son el arquero Julián Chicco, el lateral Augusto Schott, los mediocampistas Leonel Picco, Baldomero Perlaza y Mario Otazú, más el extremo Juan Pablo Alvarez.

