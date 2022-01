La mediocampista Estafanía Banini, que milita en el Atlético Madrid, fue incluida hoy en el Equipo Ideal de la FIFA 2021, pese a que desde hace tiempo no es citada a la Selección argentina de fútbol. "La verdad es un honor para mí, es increíble. La verdad que ya el simple hecho de permanecer en este 11 con estas increíbles jugadoras es espectacular, así que agradecida por pertenecer y ser parte", aseguró la jugadora de 31 años tras ser elegida. En la ceremonia virtual que realizó la FIFA, Banini se mostró agradecida por la elección, siendo la tercera sudamericana seleccionada junto a la arquera chilena Christiane Endler, que milita en el Lyon de Francia, y la histórica delantera brasileña Marta. "He pasado por muchísimas cosas, el fútbol me dio muchas alegrías y gente que todavía me apoyo. Más allá de los reconocimientos que son lindos y es un premio a toda una carrera y feliz siempre de llevar la bandera argentina a donde sea", expresó Banini en declaraciones televisivas. Pero la particularidad de la carrera de Banini es que la mendocina no es citada para integrar la Selección argentina después del Mundial de Francia 2019, luego de una disputa que tuvo con el cuerpo técnico de entonces, que conducía Carlos Borrello, que no la citó más y posteriormente fue reemplazado por el actual DT, Germán Portanova. "Evidentemente la Selección Argentina ya ha cambiado de cuerpo técnico, y en ese sentido los dirigentes han estado buscando una mejoría, y creo que eso es lo importante. Que la liga argentina crezca, que el país se unifique un poco más, que se tenga en cuenta a las provincias creo que es muy importante", argumentó la mediocampista, que dejó abierta la posibilidad de regresar al conjunto nacional. En su carrera Banini arrancó en Club Cementista y Las Pumas, ambos de Mendoza, luego pasó al Colo Colo de Chile, donde jugó desde 2011 hasta 2014 y ganó la Copa Libertadores 2012. Luego viajó a Estados Unidos para vestir la camiseta del Washington Spirit (2015/16) y para seguir en el Valencia y Levante, antes de llegar al Atlético Madrid. "Uno tiene que disfrutar día a día y dar al máximo. Mi próximo paso es clasificar a la Champions League con el Atlético Madrid, jugarlo, y es una meta pendiente, y como toda jugadora es representar a la celeste y blanca", agregó. AT/EFR NA