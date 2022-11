Luego del batacazo de la Selección argentina ante México en el Mundial de Qatar, Lionel Messi quedó envuelto en una polémica a raíz de un video que se viralizó en las redes. El boxeador Canelo Álvarez lo acusó de limpiar el piso del vestuario con la bandera y la camiseta mexicana, en pleno festejo junto a sus compañero. Y al igual que el Kun Agüero y Cesc Fàbregas, Esteban Lamothe decidió salir a defender a "La Pulga". "Con todo respeto Saúl, usted es un boxeador profesional. No puede amenazar a un futbolista de esa manera. Es como que Messi lo amenace a usted con hacerle un gol. Nadie ofendió a su país. Deje el celular y póngase a entrenar hombre, y sepa que acá en Argentina lo admiramos mucho", manifestó el actor en su cuenta de Twitter y cosechó cientos de "me gusta" de internautas que coincidieron en su planteo. Cabe señalar que el actor es fanático del deporte que practica Canelo, a tal punto que lleva en su piel un tatuaje del boxeador filipino Manny Pacquiao. "Yo soy Bostero, pero me gusta más el boxeo que el fútbol. El fútbol me parece un deporte menor al lado del boxeo", reveló en una entrevista. Y señaló que heredó su pasión de su abuelo Bonifacio, con quien veía las peleas: "Fue lo primero prohibido que hice. Me quedaba hasta tarde viendo eso y tomar café que me daba mi abuelo para que me quedase despierto". "No sé bien que me gusta del boxeo, creo que es algo que no puedo explicar. Me hipnotiza, me cautiva, me parece el deporte más narrativo, dramático y cinematográfico del mundo, donde el guionista puede hacer un arreglo inesperado en cualquier momento",`precisó. Y aunque actualmente no practica boxeo y nunca lo realizó de manera competitiva, se animó de visualizar cómo le gustaría pasar los últimos años de su vida: "Ojalá que sea dentro de un gimnasio de boxeo, disfrutando de ver a chicos pegándole a la bolsa. Y por qué no, poder darles una gran mano". MBC/AMR NA