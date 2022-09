Gastón Gaudio, el tenista que escribió una de las páginas más gloriosas del tenis al ganar Roland Garros 2004, años atrás contó durante una entrevista qué fue lo que pensó cuando vio jugar por primera vez a Roger Federer, quien anunció hoy su retiro a los 41 años. "Había expectativa por Federer, decían que iba a ser bueno", comenzó Gaudio en su relato, y continuó: "La primera vez que lo vi dije ‘este tipo es malísimo, nunca va a ser número uno del mundo

¡No sabe pegar de revés!". De todas maneras, reconoció que se equivocó en su pronóstico: "No lo veía bueno, imaginate por lo que le erré. Terminó siendo el mejor de la historia". Al recordar los partidos que jugaron entre ellos (el historial terminó 5-0 a favor del helvético), dijo: "Me ganó todos los partidos, pero siempre, salvo en Shanghai, sentía que podía ganarle". Y recordó: "En Toronto, en cemento, yo estaba 4-1 arriba en el tercer set y él sacaba 15-40. Me hizo ace, ace, ace, ace y se puso 4-2. Después saqué yo, me quebró y perdí 7-5". "No sé cómo, pero cuando tenía que ganar el punto lo hacía siempre", finalizó la anécdota del nacido en Temperley. Uno de los episodios más recordados entre ambos jugadores se dio en la semifinal del Masters de fin de año del 2005, en la que Federer ganó 6-0 y 6-0 en solo 50 minutos de partido

Años después, Gaudio reveló que la razón de su floja actuación aquel día se dio porque mantuvo una discusión telefónica con Marcela Kloosterboer, su pareja de aquel momento: "Tenía que jugar a las 11 de la mañana, eran las 3 y yo seguía con el teléfono", declaró el ex tenista. NGR/FG/SPC NA