El arquero de Independiente, Milton Álvarez reconoció que terminó "con mucha bronca" al estimar que el clásico "con River no lo podía perder" su equipo "por como se dio el juego" y con el gol del vencedor marcado muy cerca del final.

"Me voy con mucha bronca. Estos clásicos, como el de hoy con River, no se pueden perder, cuando tuvimos varias situaciones para llegar al gol", señaló Álvarez en su exposición para la transmisión televisiva de TNT Sports al final de la derrota con River por 1 a 0, en Avellaneda.

"Generamos varias jugadas de gol y otras de pelota parada y no pudimos convertir. Ellos, con fortuna por unos rebotes, pudieron llegar al gol", sumó el guardavalla por el que se definió Julio Falcioni, en su debut en el retorno al "rojo", para custodia del arco.

Sobre esto último, el exportero del Deportivo Morón consideró: "La remé muchísimo desde que estoy en el club. Ahora el director técnico me dio confianza y aproveché la oportunidad".

Álvarez amplió el concepto con que "siempre" trató de dar "lo mejor" cada vez que le tocó atajar, a la vez que ofreció la razón por la que continua en el equipo en el que no ha tenido mayor continuidad.

"Me quedé en Independiente porque es el mejor de América. Soy un agradecido por el club que me permitió jugar en primera división. Por eso me quedé y trato de responder lo mejor posible cada vez que me toca actuar", valoró el guardameta.

Por su parte, el volante Alan Soñora se mostró contrariado "porque se le quería dar una alegría a la gente de Independiente, que tanto apoyó al equipo", subrayó.

"River es un gran equipo, pero el partido en general fue parejo. Nosotros fuimos algo mejores en el primer tiempo y en el segundo nos superó el rival, aunque al menos debió ser empate", entendió Soñora. (Télam)